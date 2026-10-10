Ivica Zubac découvre la vitesse de Tyrese Haliburton

Il aura fallu patienter huit mois pour découvrir l’association entre Tyrese Haliburton et Ivica Zubac. Arrivé en février dernier en provenance des Clippers, le pivot croate n’avait disputé que cinq rencontres avec les Pacers, tandis que son meneur avait manqué toute la saison en raison de sa rupture du tendon d’Achille.

Les deux joueurs ont finalement pu évoluer ensemble mercredi, en présaison face aux Wolves. Avec une première surprise pour Ivica Zubac : la vitesse de son partenaire !

« Je savais qu’Hali aimait jouer vite, mais j’ai quand même été un peu surpris en retrouvant le terrain avec lui », a ainsi confié l’intérieur à l’Indianapolis Star. « J’apprends aussi comment il aime que je pose mes écrans. Parfois, je pense que je les tenais trop longtemps. Il attendait que je plonge vers le cercle, alors que je continuais à tenir mon écran. Mais nous en avons parlé après le match et ça va très bien fonctionner. »

Des automatismes à trouver

Tyrese Haliburton reconnaît d’ailleurs qu’il jouait sans doute lui-même plus vite que d’habitude, pour son premier match NBA depuis 472 jours.

« J’avais l’impression de jouer très vite, mais je vais ralentir et notre pick-and-roll pourra devenir encore meilleur », explique-t-il. « Quand Zu pose des écrans, il bloque vraiment les défenseurs. Donc, si je ralentis et que je lui laisse le temps de bien poser son écran, je serai démarqué et ce sera plus facile de lire le jeu. »

Les deux joueurs ont entrevu les possibilités de leur duo, même s’il leur reste du travail pour trouver le bon rythme.

« On peut s’entraîner autant qu’on veut, les situations de match sont toujours différentes », rappelle Ivica Zubac. « Se retrouver sur le terrain avec lui, Pascal Siakam et tout le cinq majeur, ça faisait du bien. On a pu voir comment les adversaires allaient nous défendre et comment utiliser notre attaque. »

Un enthousiasme partagé par son meneur. « Ça viendra avec le temps, mais j’ai confiance. À la mi-temps, on se disait tous : ‘Ça va être vraiment fun !’ On sait qu’on doit beaucoup progresser, mais c’est déjà sympa. »

Un duo dont les Pacers espèrent désormais exploiter pleinement le potentiel, avec encore trois matchs de présaison pour peaufiner les automatismes avant la reprise.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 IND 5 23:36 47.2 80.0 2.8 4.4 7.2 1.8 1.6 0.4 0.8 0.8 11.6 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.