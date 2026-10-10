Angel Reese avait rêvé des Finals, elle y est !

Il y a un an, alors qu’elle regardait les Finals WNBA 2025, Angel Reese publiait trois mots sur les réseaux sociaux : « Manifesting the Finals » (« Je visualise les Finals »). Douze mois plus tard, son rêve est devenu réalité !

Avec 22 points et 9 rebonds, l’intérieure a d’ailleurs largement contribué à la victoire du Dream face au Liberty (85-83), synonyme de qualification pour les premières Finals de la franchise depuis 2013.

« Je visualise beaucoup de choses. Je pense qu’il est important d’attirer du positif dans sa vie et dans son équipe », a-t-elle expliqué après la rencontre. « Je suis tellement reconnaissante d’être dans cette situation. Beaucoup de gens aimeraient être ici et je ne vais pas considérer ce moment comme acquis. »

Une revanche sur Chicago

L’histoire est d’autant plus belle qu’il y a un an, Angel Reese sortait d’une nouvelle saison frustrante avec le Sky. Ses critiques sur la construction de l’effectif avaient provoqué des tensions, avant son transfert à Atlanta en avril.

Depuis, elle a décroché une troisième sélection au All-Star Game et le trophée de meilleure défenseuse de WNBA. Elle a également continué d’élargir sa palette offensive.

Face au Liberty, Angel Reese a ainsi compilé 20.7 points et 7.7 rebonds de moyenne, tout en incarnant l’agressivité défensive du Dream.

« Cela montre le pouvoir des mots. Quand vous dites des choses positives, elles peuvent se réaliser. Vous pouvez avoir de grands rêves et atteindre tous les objectifs que vous vous fixez » assure-t-elle.

« Le travail n’est pas terminé »

Désormais, celle qui dispute ses premiers playoffs entend aller au bout. D’autant qu’Atlanta a éliminé le Liberty malgré l’absence d’Allisha Gray lors des deux derniers matchs.

« Je sais que j’ai ma place ici. En arrivant à Atlanta, je voulais tellement aider cette équipe. Pas seulement pour passer le premier tour ou les demi-finales, mais pour atteindre les Finals et gagner le titre. »

Face aux Valkyries, à partir du 17 octobre, Angel Reese aura l’occasion de réaliser un deuxième rêve. « Le travail n’est pas terminé. Nous sommes heureuses d’être là où nous en sommes, mais nous ne sommes pas satisfaites. »