Tyrese Haliburton veut faire la paix avec Damian Lillard

Décembre 2023. Nous sommes en demi-finale de la NBA Cup entre Indiana et Milwaukee. Les Pacers mènent au score à une minute de la fin du match et ils ont la possession, quand Tyrese Haliburton achève définitivement les Bucks avec un panier à 3-points pour plier l’affaire.

C’est alors que le meneur regarde sa montre imaginaire en guise de célébration. La même que lorsque son adversaire sonne le « Dame Time ». Depuis, les deux hommes ne sont plus aussi proches et, pendant les playoffs 2025, on les avait vus se provoquer à plusieurs reprises lors de leur série au premier tour.

À l’aube de la saison 2026/27, Tyrese Haliburton espère néanmoins enterrer la hache de guerre avec Damian Lillard, alors qu’ils vont tous les deux reprendre la compétition après leurs blessures au tendon d’Achille.

« Je pense que ce que je regrette plus que tout, c’est ce qu’est devenue ma relation avec Dame », a assumé le joueur des Pacers auprès de Zach Lowe. « Parce que c’était quelqu’un qui prenait souvent de mes nouvelles au début de ma carrière, surtout quand j’ai été transféré [des Kings aux Pacers en 2022]. »

Bientôt l’heure des explications ?

Idéalement, Tyrese Haliburton aimerait « au moins redevenir cordial » avec Damian Lillard, l’un de ceux qu’il a admiré pendant « la majeure partie de [sa] vie ». Ils auront en tout cas l’occasion de se revoir le 17 décembre prochain à Indianapolis, ou le 18 février 2027 à Portland.

« J’adorerais avoir une discussion [avec lui], parce que je pense que tout ça a pris des proportions démesurées », a expliqué le finaliste 2025. « C’est ma faute. J’étais jeune, dans l’euphorie du moment, je prenais du plaisir, mais j’en ai sans doute trop fait. Et tout s’est ensuite enchaîné. »

À l’époque, Damian Lillard assurait pourtant ne pas avoir mal pris la provocation de Tyrese Haliburton, se contentant d’une mise en garde bienveillante.

« Quand j’étais gamin, j’ai appris que lorsqu’on fait quelque chose aux autres, il faut être prêt à le recevoir également. Vu toutes les fois où je l’ai fait aux gens, je ne peux pas être contrarié quand quelqu’un d’autre me le fait. Je pense que c’est aussi un signe de respect et de considération, de connaître mon parcours et de savoir ce que je fais. […] Mais je sais aussi que, lorsqu’on vit ce genre de moments, il est important d’être prudent et humble, parce qu’on ne sait jamais comment les choses vont tourner, ou quand elles vont tourner. Je le respecte. Nous nous sommes serré la main après le match. Cela ne m’a pas touché du tout. »