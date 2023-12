La montre imaginaire de Tyrese Haliburton n’a pas piqué Damian Lillard

Il y a 119-114 pour les Pacers à l’entrée de la dernière minute. Balle pour Indiana. Avec un stop, les Bucks ont encore une chance de l’emporter mais Tyrese Haliburton marque à 3-points pour plier le match. Dans la foulée, le meneur de jeu regarde sa montre imaginaire. Une célébration à la Damian Lillard, son adversaire du soir…

« C’est notre moment ! (« Our Time » en référence à « Dame Time »). C’est notre moment sur le plan collectif. Au final, la compétition est amusante, et il y a eu des plaisanteries entre nous et eux pendant tout le match, et cela fait partie de la compétition » a expliqué Tyrese Haliburton en conférence de presse. « J’ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Si je porte le numéro 0, c’est en partie à cause de Damian Lillard. Les Bucks, c’est l’équipe de ma ville natale. Quand je peux me mesurer à eux, il n’y a rien au-dessus ! »

Savoir donner… et recevoir

En face, Damian Lillard assure qu’il n’a pas du tout mal pris le geste de son adversaire, cette célébration n’étant pas faite dans le même esprit que celle de Patrick Beverley en début d’année, par exemple.

« J’ai appris, quand j’étais enfant, que lorsqu’on fait quelque chose à d’autres, il faut être prêt à le recevoir également », a philosophé l’ancien joueur des Blazers. « Après toutes les fois où je l’ai fait aux gens, je ne peux pas être contrarié quand quelqu’un d’autre me le fait, vous voyez. Je pense que c’est également un signe de respect et de considération, de connaître mon parcours et de savoir ce que je fais. »

Même s’il met aussi en garde le jeune Pacer.

« Cela ne m’a pas dérangé. C’était ainsi. Mais je sais aussi que, lorsqu’on vit ce genre de moments, il est important d’être prudent et humble, parce qu’on ne sait jamais comment les choses vont tourner, ou quand elles vont tourner. Je le respecte. Nous nous sommes serré la main après le match. Cela ne m’a pas touché du tout ».