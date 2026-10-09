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Avec un très bon Giannis, le Heat prend les Pelicans de vitesse

Publié le 9/10/2026 à 7:25 Twitter Facebook

NBA – Face aux Pelicans, Miami a su trouver les solutions en première mi-temps avec son équipe type, puis en deuxième avec le reste de l’effectif (128-118). Giannis Antetokounmpo a confirmé ses bonnes dispositions avec 18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes.

heat pelicans giannisOn avait apprécié la qualité et la fluidité du jeu offensif du Heat « new look » lors de sa première sortie à Toronto samedi dernier. Pour son deuxième match de présaison, on retiendra surtout de la première mi-temps la capacité de Miami à punir son adversaire grâce à la qualité de sa défense… et de son jeu de transition !

Les protégés d’Erik Spoelstra ont ainsi inscrit 23 points en contre-attaque au cours de la seule première mi-temps, remportée 73-64, contre seulement 4 pour les Pelicans. Une arme particulièrement redoutable avec Giannis Antetokounmpo, toujours aussi difficile à arrêter lorsqu’il peut attaquer le cercle lancé à pleine vitesse.

Si New Orleans a opposé une belle résistance pendant toute la rencontre malgré l’absence de Dejounte Murray, la « second unit » de Miami a tenu bon jusqu’au bout pour s’imposer.

Le cercle à l’épreuve du tandem Antetokounmpo-Adebayo

New Orleans a avancé ses arguments dès le début, avec notamment la paire Williamson-Missi pour essayer de contenir le duo Antetokounmpo-Adebayo. Malgré les coups d’éclat des deux intérieurs du Heat, dont l’enchaînement entre un 3-points depuis le corner et un gros dunk de Bam Adebayo, les Pelicans ont fait mieux que soutenir la comparaison. Avec Saddiq Bey et Trey Murphy III au diapason, Jordan Poole a fait sa part en inscrivant deux paniers à 3-points consécutifs pour faire virer les siens en tête à la fin du premier quart-temps (31-36).

Le Heat a repris les commandes, avec cette fois Giannis Antetokounmpo auteur d’un énorme dunk sur Yves Missi en contre-attaque. À nouveau devant au score (43-41), les Floridiens ont enchaîné avec un 10-0 alimenté par de bonnes séquences défensives et par le trio Mitchell-Wiggins-Fontecchio en attaque (63-51).

Avec neuf points d’avance à la pause après un nouveau dunk de la main gauche du « Greek Freak » en plein trafic (73-64), Miami avait déjà pu mesurer l’impact de sa nouvelle star : 18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en seulement 18 minutes, avec une capacité à faire basculer le jeu vers l’avant dès la récupération du ballon.

Le Heat n’a toutefois pas réussi à se détacher définitivement de son adversaire après le repos, lorsque les remplaçants ont pris le relais.

Les Pelicans ont de la ressource

C’est même New Orleans qui a imposé son jeu sous l’impulsion de sa jeune garde, entre Derik Queen, Yves Missi et Jeremiah Fears. Ce dernier s’est offert un gros passage, dont un 3+1, pour ramener progressivement les Pelicans dans le coup (80-76). Tim Hardaway Jr. et Bobby Portis ont tenté de maintenir Miami à distance, mais le 15-2 encaissé par le Heat à la fin du troisième quart-temps a permis aux visiteurs de renverser la situation (93-96).

Aux côtés de Kobe Bufkin et Jaron Pierre Jr., Karlo Matkovic s’est également distingué, maintenant les siens en tête jusqu’à l’entrée du « money time » (107-109). Le Heat a alors su se ressaisir au bon moment, porté par un Tre Donaldson décisif, avec deux paniers à 3-points et une passe pour le tir primé de Myron Gardner. À noter que Nick Richards a lui aussi été précieux dans le final pour assurer la victoire (128-118).

Miami peut donc retenir deux motifs de satisfaction : la vitesse et l’efficacité de son cinq majeur, mais aussi la capacité de ses remplaçants à faire la différence dans le final. Et ce, même si Pelle Larsson n’a pas pris part à la rencontre. Prochain rendez-vous ce samedi, toujours au Kaseya Center, pour un test face aux Wolves !

New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 16 3/9 0/1 2/2 0 1 1 1 2 1 1 0 +2 8 4
Trey Murphy III 14 3/8 2/6 3/4 1 0 1 2 0 1 1 0 -13 11 8
Yves Missi 19 4/6 0/0 3/5 4 5 9 0 2 0 0 0 -5 11 16
Bennedict Mathurin 14 3/7 1/3 1/2 2 2 4 1 3 0 2 0 -12 8 6
Jeremiah Fears 19 4/8 2/5 1/1 0 2 2 2 2 0 3 0 -3 11 8
Herbert Jones 10 0/0 0/0 0/0 1 2 3 2 4 2 0 0 0 0 7
Trendon Watford 15 1/5 0/0 0/0 3 4 7 2 1 0 0 1 +6 2 8
Caleb Houstan 15 1/4 1/4 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -6 3 3
Julian Reese 3 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -1 2 2
Malik Dia 6 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 -8 0 -3
Karlo Matkovic 12 4/7 1/3 0/0 0 3 3 0 0 0 2 0 +1 9 7
Christian Koloko 4 0/1 0/0 0/0 2 0 2 1 0 1 0 2 -1 0 5
Derik Queen 16 2/3 0/0 1/2 1 7 8 1 2 0 5 1 -1 5 8
Jordan Poole 13 4/5 3/4 3/4 0 1 1 2 0 0 1 0 +4 14 14
Saddiq Bey 17 3/7 2/4 4/4 1 4 5 0 2 0 1 0 -4 12 12
Bryce McGowens 20 0/5 0/2 1/1 1 2 3 7 1 3 2 0 -7 1 7
Kobe Bufkin 12 3/6 3/4 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 9 8
Jaron Pierre Jr. 13 4/6 4/6 0/0 0 1 1 0 4 0 2 1 0 12 10
Total 40/91 19/43 19/25 17 37 54 22 25 10 22 5 118


Miami HeatMiami Heat

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 18 8/13 0/0 2/5 2 2 4 4 2 1 2 0 0 18 17
Andrew Wiggins 15 4/5 1/1 4/5 1 1 2 0 3 1 0 0 +12 13 14
Bam Adebayo 16 3/5 1/1 2/3 1 3 4 2 0 1 0 0 +11 9 13
Klay Thompson 14 2/7 1/6 0/0 0 1 1 3 2 1 0 3 +7 5 8
Davion Mitchell 20 4/6 1/1 0/0 0 1 1 7 0 0 1 0 +15 9 14
Bobby Portis 20 4/13 1/4 2/3 3 3 6 2 0 2 2 1 -5 11 10
Simone Fontecchio 14 2/6 1/4 1/1 0 3 3 1 0 0 1 0 +5 6 5
Myron Gardner 15 3/6 3/5 2/2 0 4 4 4 1 3 0 1 +2 11 20
Ian Schieffelin 12 1/3 0/1 0/0 1 1 2 2 0 0 1 0 +13 2 3
J’Vonne Hadley 12 2/5 1/1 0/0 2 0 2 1 0 0 0 0 +13 5 5
Nikola Jovic 21 3/8 2/5 0/0 2 2 4 2 4 2 0 2 -15 8 13
Nick Richards 15 2/3 0/0 1/2 1 8 9 0 0 1 3 1 +2 5 11
Tim Hardaway Jr. 19 4/8 2/6 1/3 1 2 3 2 1 0 0 0 +1 11 10
Tre Donaldson 15 5/8 2/3 0/0 1 0 1 2 0 0 1 0 +2 12 11
Ryan Conwell 14 0/4 0/3 3/4 0 1 1 4 4 0 0 0 -13 3 3
Total 47/100 16/41 18/28 15 32 47 36 17 12 11 8 128

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