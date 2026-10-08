Chip Engelland, « docteur du tir » au chevet des Rockets

Et si le sauveur des Rockets ne se trouvait pas sur le parquet, mais sur le banc ? C’est la question que se posent les médias locaux ces derniers temps en voyant le travail accompli par l’assistant coach Chip Engelland, qui cherche à corriger les lacunes de la franchise texane au tir.

Son nom ne parle peut-être pas à tout le monde, mais le Californien officie depuis bientôt 30 ans en NBA, et a notamment passé 17 saisons aux côtés de Gregg Popovich à San Antonio. C’est d’ailleurs lui qui se trouve derrière les progrès réalisés par Kawhi Leonard au niveau du tir.

« Il comprend absolument toutes les facettes du tir », a confié son ancien supérieur. « Il sait déterminer les points à corriger et les aspects qui doivent être améliorés. Son approche progressive est toujours juste. Il ne brûle aucune étape et les joueurs gagnent systématiquement en confiance à ses côtés. »

Depuis 2022, il assistait Mark Daigneault au Thunder, qu’il a accompagné jusqu’au titre en 2025 avant de rejoindre le staff d’Ime Udoka à Houston cet été. Une nouvelle franchise où il a vite eu du pain sur la planche.

Deux joueurs à accompagner

Il faut dire que depuis le début du projet axé autour d’Amen Thompson et Alperen Sengun, les deux stars affichent une faiblesse flagrante : le shoot à 3-points.

La saison dernière, le premier n’a converti que 21,6% de ses tirs derrière l’arc, contre 30,5% pour le second. Des limites dont les adversaires profitent pour leur laisser de l’espace et protéger davantage leur raquette. Cela fait d’ailleurs deux saisons que les Rockets prennent la porte au premier tour des playoffs, sans parvenir à trouver suffisamment de solutions offensives face à des défenses qui exploitent leurs faiblesses au tir.

L’objectif était donc clair à son arrivée au club : permettre aux deux hommes de prendre confiance en leur tir. Pour cela, Chip Engelland a travaillé avec eux tout l’été, prolongeant les séances d’entraînement pour les conseiller. Méticuleux, l’assistant n’hésite pas à les filmer en train de tenter des lancers francs pour analyser leur routine.

« Il ne veut pas que je me laisse partir en arrière lorsque je tire », a témoigné Alperen Sengun. « J’aime bien tirer en reculant et, sur la ligne des lancers francs, Chip ne veut pas que je le fasse. Il veut que je garde mon équilibre vers l’avant afin de pouvoir mieux pousser le ballon vers le haut. »

Une méthode qui a fait ses preuves

Les petits détails, l’assistant triple champion NBA en a fait sa spécialité. C’est là-dessus qu’il préfère se concentrer plutôt que de demander à ses joueurs de modifier complètement leur mécanique ou leurs habitudes de tir.

« Le tir est quelque chose de personnel pour chacun… Même celui d’un joueur amateur du dimanche ou d’un garçon ou d’une fille de 12 ans. Leur tir leur est propre », a-t-il ainsi détaillé. « Ils ont travaillé dessus. Pour les aider à l’améliorer, il faut donc faire preuve d’une grande délicatesse et choisir le bon moment ainsi que les bons mots, tout en respectant le shooteur. »

Une méthode qui a déjà fait ses preuves puisqu’au début de son passage à San Antonio, Chip Engelland avait notamment pris Tony Parker sous son aile. En modifiant quelques détails sur le tir de TP, il a permis au jeune meneur de franchir un cap, passant de 39 à 44% de réussite à mi-distance en l’espace de deux saisons.

Reste à voir si Amen Thompson et Alperen Sengun connaîtront pareille progression que le Français, vingt ans avant eux. Car même sans devenir des spécialistes du tir extérieur, les deux stars pourraient changer le visage de l’attaque des Rockets en obligeant les défenses adverses à les respecter davantage loin du cercle…