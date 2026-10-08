Le Heat veut profiter de la peur qu’inspire toujours Klay Thompson

Avant son premier match de présaison à domicile ce soir face aux Pelicans, la première sortie du Heat face à Toronto a déjà permis de tirer quelques enseignements. Si l’association entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo promet de faire des dégâts dans la peinture, les shooteurs seront essentiels pour équilibrer le jeu de Miami.

Et face aux Raptors, un joueur a bénéficié d’un traitement de faveur tout particulier : Klay Thompson !

Toronto avait en effet choisi de garder constamment un défenseur sur lui, quels que soient les autres duels ou les situations de jeu. Une stratégie qui a surpris Giannis Antetokounmpo, mais aussi Erik Spoelstra, qui n’a pas manqué de souligner cette particularité auprès de son groupe.

Un quatre contre quatre à exploiter

« J’ai trouvé ça vraiment intéressant. J’ai fait remarquer ça à tout le monde », a confié le coach du Heat. « Si Klay avait couru en dehors du terrain, son défenseur l’aurait suivi ! Du coup, à partir de là, c’était pratiquement un match à quatre contre quatre. Et c’est pour ça qu’Andrew Wiggins, Davion Mitchell et Bam Adebayo se sont retrouvés pratiquement démarqués, car Giannis attire plusieurs défenseurs sur lui. »

La clé viendra de la façon dont les défenses tenteront de limiter Giannis Antetokounmpo. En multipliant les prises à deux pour le forcer à lâcher le ballon, elles pourraient offrir des espaces à ses coéquipiers. À lui de faire les bonnes lectures pour trouver les joueurs démarqués, dont Klay Thompson lorsque l’occasion se présentera.

« C’est juste bizarre. D’habitude, j’ai toujours des gars sur moi, qui forment un mur. Mais là, ce n’était pas le cas. Avec Klay, je pense qu’il y a eu peut-être une ou deux actions où il était complètement démarqué. Sur l’une d’elles, je l’ai manqué. Mais sinon, son défenseur était collé à lui », s’est remémoré le Grec.

« Quand on sait qu’on a un joueur comme lui à ses côtés, qui est probablement l’un des meilleurs, voire le deuxième meilleur shooteur de tous les temps, je pense que ça facilite grandement le jeu. Quand il est démarqué, il faut lui passer le ballon. Quand il ne l’est pas, on joue à quatre contre quatre, avec plus d’espaces, ce qui permet de créer des occasions pour soi-même et pour ses coéquipiers. »

La mission de Klay Thompson : ne pas forcer son jeu

S’il ne s’attendait peut-être pas à un tel traitement de faveur, l’intéressé voit cette attention comme une marque de reconnaissance. Pour ses qualités de shooteur, mais aussi pour l’ensemble de sa carrière, notamment à Golden State, où il formait avec Stephen Curry le redoutable duo des « Splash Brothers ».

« C’est une question de respect, et ça signifie beaucoup pour moi. Il faut le mériter », a-t-il glissé. « J’ai déjà été du côté défensif, face à un grand scoreur. Et c’est comme un instinct naturel de se coller à lui. C’est comme si on ne devait pas laisser le moindre espace à ce gars-là. C’est un joueur trop exceptionnel. »

« Pour ma part, je dois utiliser ça à mon avantage, que ce soit en faisant des écrans pour mes coéquipiers, en sortant rapidement des écrans ou simplement en créant de l’espace sur le terrain. Et je pense que c’est pour cette raison précise que Spo et monsieur Riley m’ont fait venir ici : pour pouvoir donner de la marge de manœuvre à mes coéquipiers et inscrire des paniers décisifs quand ça compte le plus. »

L’autre clé de cette nouvelle association résidera dans la capacité de Klay Thompson à ne pas forcer ses tirs et à laisser le jeu dicter ses choix. Pour avoir déjà péché sur ce point par le passé, l’ancien Warrior entend aborder ce nouveau défi avec davantage de patience.

« C’est important pour un joueur comme moi de ne pas forcer les choses. Parce que quand je réalise de grandes choses, ou que j’en ai réalisé par le passé dans cette ligue, c’est quand je laisse le jeu venir à moi. Je pense avoir très bien réussi ça lors du premier match. Le ballon circulait bien, les gars avaient de superbes situations de tir. »

« Même en effectuant simplement la bonne coupe ou la bonne passe, on ne vous en attribue pas forcément le mérite. Mais ça permet à vos coéquipiers de se procurer de bons tirs. Donc pour moi, il s’agit de rester patient, de continuer à apprendre le système de jeu et d’être aussi prêt que possible pour le début de la saison », a-t-il conclu.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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