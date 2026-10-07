La Sabrina 4 en pince pour les 90’s

En pleine bataille avec Atlanta pour espérer regoûter aux WNBA Finals, New York pourra compter sur une Sabrina Ionescu remontée à bloc pour essayer d’égaliser dans le Game 2 ce soir. L’arrière du Liberty portera peut-être pour l’occasion ce nouveau coloris « 90s kid » pour le moins « flashy » de la Sabrina 4.

La tige et la semelle ressortent en effet en rouge principalement, avec des touches de noir pour contraster le tout, comme sur le logo « S » de la joueuse toujours présent sur la languette.

Au niveau de la semelle par ailleurs, Nike conserve l’association entre la mousse Cushlon 3.0 et une unité Zoom Air placée sous l’avant du pied, afin d’offrir amorti et réactivité. La principale nouveauté de cette Sabrina 4 reste toutefois la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée des chaussures de running, destinée à apporter davantage de stabilité et de dynamisme dans les changements d’appuis.

La Nike Sabrina 4 « 90s kid » est déjà disponible sur Basket4Ballers depuis le début de semaine, au prix de 130 euros. Le coloris « Superstition » est quant à lui attendu pour ce soir, à partir de minuit.