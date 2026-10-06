Pour Tyler Herro, la « Heat Culture » n’a rien d’unique

Certains y verront un tacle. D’autres, le constat d’un joueur qui n’avait connu qu’une seule franchise jusqu’ici. Pour la première fois de sa carrière, Tyler Herro a en tout cas découvert un camp d’entraînement loin du Heat.

Son premier constat avec sa nouvelle équipe des Bucks ? La fameuse « Heat Culture », cette identité fondée sur le travail acharné devenue un marqueur culturel chez les Floridiens, n’est peut-être finalement pas si unique.

« Honnêtement, ça m’a surpris. C’est tout aussi intense. J’entends parler des différentes organisations et tout ça, mais avec Taylor Jenkins (le nouvel entraîneur des Bucks), j’ai l’impression que c’est tout aussi intense, voire encore plus », juge l’arrière sur SiriusXM’s NBA Radio.

Une déclaration qui ne manquera sans doute pas d’arriver jusqu’aux oreilles des cadres de son ancienne équipe, toujours coachée par Erik Spoelstra. Cette « Heat Culture » reste pourtant bien vivace, comme en témoignait récemment Davion Mitchell au sujet de la dureté des tests physiques imposés à Miami.

Mais celui qui a été impliqué dans l’échange pour Giannis Antetokounmpo apprécie également les méthodes de Taylor Jenkins, notamment son exigence et son attention aux détails. De quoi conforter l’idée que ce type de culture du travail n’est pas l’apanage du Heat. « Exactement, c’est ce que j’ai vite compris », répond Tyler Herro.

À l’opposé de Giannis Antetokounmpo

Dans l’autre sens, Giannis Antetokounmpo confiait récemment à The Athletic avoir le sentiment d’être « à nouveau vivant » depuis son arrivée à Miami.

« La cohésion. Le sérieux avec lequel ils prennent les choses. La communication. Hier, on a eu une réunion. C’était probablement l’une des réunions les plus passionnantes et divertissantes que j’ai vécues. Il y avait deux membres des Navy SEALs, qui nous racontaient leur histoire, et pendant ce temps, on faisait des pompes. C’est du concret, et j’adore chaque putain de seconde de tout ça », lâchait-il.

Deux perceptions presque opposées de deux environnements réputés pour leur exigence, alors que les deux hommes viennent d’ouvrir une nouvelle page de leur carrière après avoir changé d’équipe pour la première fois.

« Je poussais un peu pour que ce transfert se fasse. Je voulais rentrer chez moi, prendre un nouveau départ. Je suis vraiment content que ça se soit fait, honnêtement. En réalité, presque tout le monde dans l’organisation est nouveau, et on essaie tous d’adopter cette nouvelle culture que nous sommes en train de mettre en place », termine Tyler Herro, désormais pleinement lancé dans la construction de cette nouvelle « Bucks Culture ».

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.