NBA Europe : l’Euroleague prête à rejeter l’offre de la NBA

Le rapprochement entre la NBA et l’Euroleague coupé net ? Après la transmission d’une offre formelle, la ligue américaine avait fixé au 6 octobre la date limite pour obtenir une réponse. Et celle-ci serait largement négative…

Selon BasketNews, qui cite le média grec SDNA, la quasi-totalité des clubs actionnaires de l’Euroleague aurait repoussé la proposition actuelle de la NBA ! Les plus attachés à l’indépendance de la compétition l’auraient même qualifiée « d’inacceptable » et de « colonialiste ».

D’autres actionnaires ne fermeraient pas totalement la porte à un rapprochement, mais estimeraient que la NBA doit très nettement améliorer son offre pour que les discussions puissent se poursuivre.

Une offre trop contraignante pour l’Euroleague

Selon La Gazzetta dello Sport, la proposition américaine comportait notamment une condition majeure : l’Euroleague devait rester dans sa configuration actuelle et carrément mettre en pause son projet d’expansion à 24 équipes ainsi que son évolution vers un modèle de franchises.

La NBA avait construit son offre autour des 13 clubs actionnaires actuels : Milan, Real Madrid, Barcelone, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Panathinaïkos, Olympiakos, Maccabi Tel-Aviv, Bayern Munich, ASVEL, Baskonia, Zalgiris Kaunas et le CSKA Moscou, actuellement suspendu. Toute modification du nombre ou du statut de ces actionnaires aurait rendu l’offre caduque.

Le président de l’Euroleague, Chus Bueno, avait justement prévenu en septembre : « Il faut un partenariat qui fonctionne pour nous deux, pas seulement pour l’un d’entre nous. »

La NBA prête à avancer sans l’Euroleague

Ce refus ne devrait toutefois pas stopper le projet américain. Le lancement de NBA Europe reste envisagé pour la saison 2027/28, avec 16 équipes : 12 franchises permanentes et quatre places accessibles par qualification.

Milan, Rome, Madrid, Barcelone, Londres, Manchester, Paris, Lyon, Berlin, Munich, Istanbul et Athènes font partie des marchés ciblés par la NBA.

« Notre vision est d’unir les forces avec l’Euroleague, la FIBA et les clubs », expliquait encore récemment Mark Tatum. Pour l’instant, cette union paraît pourtant plus éloignée que jamais.

La FIBA, partenaire de la NBA sur le projet NBA Europe, n’est d’ailleurs pas directement impliquée dans ces négociations bilatérales avec l’Euroleague, même si elle tente de rapprocher les deux camps.