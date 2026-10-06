Isaiah Joe, un nom qui résonne fort chez les Pistons

Les premiers échanges entre Isaiah Joe et les fans des Pistons ont livré quelques scènes cocasses. « C’est comme ça partout où je vais : on me dit : ‘Tu sais que tu as un nom spécial.’ », sourit le nouvel arrière des Pistons.

À l’instar de son coéquipier Duncan Robinson, « estampillé » Spurs, l’ancien du Thunder possède un nom qui fait écho aux supporters locaux, puisqu’il rappelle deux anciennes légendes du club : Isiah Thomas et Joe Dumars.

« C’est mon nom, mais ils me disent : ‘Tu étais destiné à être ici.’ Vous savez, peut-être que c’était écrit », déduit Isaiah Joe, transféré cet été par le Thunder, comme Aaron Wiggins, pour alléger les finances du champion 2025.

À Detroit, le joueur de 27 ans évoluera dans un tout autre registre que les deux Hall of Famers. Sa spécialité reste évidemment le tir extérieur. Drafté au second tour en 2020 (49e choix) par les Sixers, il sort d’ailleurs de son meilleur exercice en carrière avec 11.2 points de moyenne, à 42.3% de réussite derrière la ligne à 7m25. Isaiah Joe vient notamment d’enchaîner quatre saisons de suite à au moins 40% à cette distance.

Première sortie ratée

« Je ne veux jamais stagner dans mon rôle. Quoi que je puisse apporter à l’équipe, je travaille constamment sur mon jeu. J’espère pouvoir apporter beaucoup. En arrivant dans cette équipe, je veux aussi continuer à faire ce qui reste essentiel : être capable de rentrer mes tirs à 3-points avec régularité », affiche-t-il.

La première sortie n’a pourtant pas été convaincante dans ce domaine, la nuit passée face aux Suns. Isaiah Joe a dû batailler avec son tir, terminant avec 7 points à 2/8, dont 1/6 de loin. Un début sans conséquence pour un joueur surtout attendu sur la durée et qui entend également apporter son expérience de champion à cette équipe.

Il mesure d’ailleurs sa chance d’être passé du Thunder aux Pistons, deux formations au sommet de leur conférence respective la saison dernière. « Je pense être dans la meilleure situation possible, en passant d’une équipe numéro 1 à une autre équipe numéro 1 qui joue le titre et qui nourrit de grandes ambitions. Tout le monde a le même objectif en tête. C’est toujours bon signe », savoure-t-il.

Isaiah Joe estime qu’au sein de sa nouvelle formation, « il n’y a pas d’ego. Je suis impatient de voir ce que je peux apporter à l’équipe, mais aussi tout ce que je peux apprendre de ces gars-là. »

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 41 9:20 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHI 55 11:04 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19:07 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 18:32 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 21:41 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2 2025-26 OKC 71 21:14 45.5 42.3 89.4 0.5 2.1 2.5 1.3 1.7 0.7 0.6 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.