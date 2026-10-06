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Cameron Boozer, le deuxième meneur des Grizzlies

Publié le 6/10/2026 à 10:30 Twitter Facebook

NBA – Du haut de ses 19 ans et ses 2m06, Cameron Boozer fait déjà l’unanimité dans le vestiaire des Grizzlies, qu’il a guidés vers la victoire en présaison face aux Hawks (132-123).

Cameron BoozerDans une cuvée attendue comme l’une des plus fournies de l’histoire récente de la NBA, les Grizzlies ont utilisé le 3e choix de la Draft 2026 pour sélectionner Cameron Boozer. Pour l’instant, la franchise du Tennessee a le sentiment d’avoir eu la main heureuse.

Et pour cause, l’ailier-fort a crevé l’écran en Summer League, emmenant la franchise jusqu’en finale du tournoi estival. Une dynamique qu’il a conservée lors du camp d’entraînement, puis pour l’ouverture de la présaison.

Face aux Hawks, le rookie a montré toute sa polyvalence et bien noirci la feuille de stats. En 18 minutes passées sur le parquet, il a compilé 11 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions à 5/9 au tir.

« Cam a été incroyable aujourd’hui », a lâché le meneur Ty Jerome. « Le sang-froid dont il fait preuve à seulement 19 ans est impressionnant. Sa capacité à dribbler, à passer et à tirer lorsqu’il évolue à mes côtés me donne l’impression de jouer avec un autre meneur sur le terrain. Et il mesure 2,08 m ! »

« Il ne commet aucune erreur »

À l’image de nombreux postes 4 modernes, l’ancien de Duke possède aussi de vraies qualités de passe. Un atout qui lui permet d’afficher un profil très complémentaire avec beaucoup de pivots, dont le géant Zach Edey, avec qui il formera une raquette prometteuse la saison prochaine.

« Certaines des passes qu’il réalise à l’entraînement sont assez incroyables pour un joueur de son âge », a expliqué le pivot canadien. « Je pense que nous sommes très complémentaires : nous nous appuyons sur les qualités de l’autre tout en compensant quelque peu nos faiblesses respectives. »

Au-delà de ses qualités balle en main, c’est sa maturité qui impressionne pour ses premiers pas chez les pros.

« C’est un rookie qui ne commet pratiquement aucune erreur », appréciait déjà Scotty Pippen Jr. au Media Day des Grizzlies. « Il sait quasiment tout faire des deux côtés du terrain. J’espère qu’il sera capable de transformer cette franchise et d’accomplir de grandes choses avec nous. »

Memphis Grizzlies Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cedric Coward 18 3/6 1/3 2/2 1 4 5 4 2 1 2 0 +5 9 14
Cameron Boozer 18 5/9 0/3 1/3 3 2 5 4 2 2 1 0 +5 11 15
Jaylen Wells 17 4/7 4/6 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +3 12 10
Quinten Post 12 3/6 2/3 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 +9 8 9
Ty Jerome 15 4/8 1/2 3/3 0 0 0 5 2 0 3 1 +11 12 11
Jerami Grant 14 2/3 1/2 5/6 0 4 4 2 2 0 0 0 +14 10 14
Kris Murray 13 1/3 0/2 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 3 1
Olivier-Maxence Prosper 11 0/1 0/0 1/2 0 1 1 1 1 2 1 0 -3 1 2
Taylor Hendricks 19 3/5 0/1 1/2 0 6 6 1 5 3 2 1 -1 7 13
GG Jackson 16 5/7 2/4 2/3 0 2 2 1 2 1 0 0 +9 14 15
Karim Lopez 8 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 1 2 0 1 -6 2 5
Isaiah Stewart 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +4 0 1
Carson Cooper 15 2/3 1/1 3/4 1 3 4 1 1 0 0 0 -3 8 11
Scotty Pippen Jr. 16 3/5 2/3 2/2 0 0 0 4 3 1 2 0 +9 10 11
Cam Spencer 14 2/3 2/3 2/2 1 3 4 2 2 0 3 0 +4 8 10
Jahmai Mashack 8 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -6 2 3
Javon Small 13 2/9 1/6 3/4 0 1 1 4 1 0 1 0 -4 8 4
Walter Clayton Jr. 13 2/5 1/4 2/2 1 0 1 2 1 0 2 0 -1 7 5
Total 43/83 18/43 28/37 9 32 41 32 26 13 18 3 132

Atlanta Hawks Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Onyeka Okongwu 14 3/4 1/2 1/2 1 3 4 2 2 0 1 1 -8 8 12
Jalen Johnson 18 1/7 0/3 6/6 1 4 5 3 1 1 2 0 -8 8 9
Nickeil Alexander-Walker 16 6/9 1/4 1/1 0 1 1 0 1 1 0 0 -11 14 13
Dyson Daniels 18 2/6 0/4 2/5 1 3 4 2 0 0 1 0 -8 6 4
Kingston Flemings 25 4/11 2/6 1/4 0 0 0 2 3 0 3 0 -12 11 0
Dorian Finney-Smith 8 1/3 1/3 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 +6 3 2
Corey Kispert 20 7/11 4/7 1/2 1 3 4 2 4 1 1 0 -9 19 20
Jalen Wilson 15 3/6 2/3 4/5 0 0 0 0 3 1 0 0 +8 12 9
Cameron Corhen 3 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 0 1
Asa Newell 22 5/9 0/1 2/2 5 7 12 2 1 2 2 0 -5 12 22
Zuby Ejiofor 14 2/5 0/1 1/2 0 3 3 2 2 0 0 0 +7 5 6
Jock Landale 16 1/5 0/2 2/2 4 2 6 3 0 0 0 0 -9 4 9
Aaron Wiggins 11 2/4 1/2 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 -13 7 5
RayJ Dennis 18 5/10 2/5 0/0 0 3 3 3 2 2 3 0 +12 12 12
Keshon Gilbert 15 1/3 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 3 0 +7 2 1
Kobe Johnson 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 2
Total 43/94 14/43 23/33 14 31 45 25 23 11 17 1 123

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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