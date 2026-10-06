Cameron Boozer, le deuxième meneur des Grizzlies

Dans une cuvée attendue comme l’une des plus fournies de l’histoire récente de la NBA, les Grizzlies ont utilisé le 3e choix de la Draft 2026 pour sélectionner Cameron Boozer. Pour l’instant, la franchise du Tennessee a le sentiment d’avoir eu la main heureuse.

Et pour cause, l’ailier-fort a crevé l’écran en Summer League, emmenant la franchise jusqu’en finale du tournoi estival. Une dynamique qu’il a conservée lors du camp d’entraînement, puis pour l’ouverture de la présaison.

Face aux Hawks, le rookie a montré toute sa polyvalence et bien noirci la feuille de stats. En 18 minutes passées sur le parquet, il a compilé 11 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions à 5/9 au tir.

« Cam a été incroyable aujourd’hui », a lâché le meneur Ty Jerome. « Le sang-froid dont il fait preuve à seulement 19 ans est impressionnant. Sa capacité à dribbler, à passer et à tirer lorsqu’il évolue à mes côtés me donne l’impression de jouer avec un autre meneur sur le terrain. Et il mesure 2,08 m ! »

« Il ne commet aucune erreur »

À l’image de nombreux postes 4 modernes, l’ancien de Duke possède aussi de vraies qualités de passe. Un atout qui lui permet d’afficher un profil très complémentaire avec beaucoup de pivots, dont le géant Zach Edey, avec qui il formera une raquette prometteuse la saison prochaine.

« Certaines des passes qu’il réalise à l’entraînement sont assez incroyables pour un joueur de son âge », a expliqué le pivot canadien. « Je pense que nous sommes très complémentaires : nous nous appuyons sur les qualités de l’autre tout en compensant quelque peu nos faiblesses respectives. »

Au-delà de ses qualités balle en main, c’est sa maturité qui impressionne pour ses premiers pas chez les pros.

« C’est un rookie qui ne commet pratiquement aucune erreur », appréciait déjà Scotty Pippen Jr. au Media Day des Grizzlies. « Il sait quasiment tout faire des deux côtés du terrain. J’espère qu’il sera capable de transformer cette franchise et d’accomplir de grandes choses avec nous. »