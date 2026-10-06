Darius Garland apprend à donner de la voix

Après le départ de Kawhi Leonard, Darius Garland s’est retrouvé propulsé dans un rôle de leader chez les Clippers. Une responsabilité encore nouvelle pour le meneur, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Cleveland en tant que lieutenant de Donovan Mitchell. Pour remplir sa mission, Darius Garland a bien conscience qu’il va devoir se faire davantage entendre dans le vestiaire.

« Je ne suis pas très bavard, donc c’est un apprentissage pour moi », avoue Darius Garland au journaliste Joey Linn. « Mais j’y arrive petit à petit. Cela commence à devenir mon truc. J’essaie d’être un peu plus bavard au lieu d’être silencieux et détendu la plupart du temps. Vous pouvez mener de différentes façons, mais vous devez parler différemment avec les gens. Je ne peux pas parler avec Max [Strus] comme je parle avec Brook [Lopez], et je ne peux pas non plus parler avec Kris [Dunn] comme je parle avec Keaton [Wagler]. »

Après quelques mois passés aux côtés de Kawhi Leonard et un été marqué par les sanctions de la Ligue contre les Clippers, Darius Garland a désormais hâte que la saison reprenne. L’ancien meneur des Cavaliers veut aider la franchise à poursuivre sa série de saisons avec un bilan positif, qui dure depuis quinze ans.

Un leader dans le vestiaire et sur le terrain

« C’est cool d’avoir l’occasion de progresser en tant que joueur et en tant qu’être humain, et d’avoir l’occasion de mener un groupe comme celui-ci dans un gros marché », se réjouit-il. « Il s’agit de construire une image, de m’améliorer personnellement, de relancer l’organisation des Clippers et de gagner des matchs. »

Mais pour réellement prendre les commandes de cette équipe, Darius Garland devra également pouvoir enchaîner les matchs. La saison dernière, il avait été gêné par une blessure au pied dès son arrivée en Californie, qui l’avait contraint à manquer dix rencontres.

Cet été, le meneur a donc reçu des soins afin d’être à 100% pour le premier match de la saison régulière et prendre les rênes des Clippers, déjà diminués par plusieurs blessures, dont celles de Brandon Ingram et de Max Strus.

« Nous échangeons tout le temps [avec Tyronn Lue]. Il est constamment sur mon dos en me disant d’être agressif, de rester en mode attaque et d’aider à rendre les autres meilleurs », explique Darius Garland. « C’est ce que j’essaie de faire. J’essaie d’accélérer légèrement le jeu pour que tout le monde soit prêt pour la reprise. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 1.9 1.2 3.0 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.