Début de saison menacé pour Tobias Harris

Déjà un coup dur pour les Spurs ? Alors que les coéquipiers de Victor Wembanyama abordaient ce début de préparation avec beaucoup d’enthousiasme, une blessure pourrait venir perturber les plans de la franchise texane.
Tobias Harris a ainsi été victime d’une élongation au mollet lors du camp d’entraînement. Arrivé cet été, il constitue la principale recrue de San Antonio et manquera l’intégralité de la présaison avec sa nouvelle équipe.
En civil pour assister au match d’entraînement organisé au Frost Bank Center, l’ailier pourrait même manquer le début de saison régulière, pour lequel il est incertain. D’autant plus que les Spurs vont conserver leur philosophie habituelle et ne prendre aucun risque dans le traitement de sa blessure.
« Il souffre d’une élongation au mollet, dont la gravité est celle que l’on connaît. Nous ne précipiterons absolument pas son retour », a déclaré Mitch Johnson. « La question est de savoir s’il sera prêt pour le premier match de la saison. Sa participation est très incertaine et nous ne prendrons aucun risque. Nous allons avancer progressivement. La blessure ne suscite pas d’inquiétude majeure, mais nous ne hâterons pas son retour. »
Quel rôle pour Tobias Harris à son retour ?
Forcément, ce pépin n’arrange pas San Antonio, qui aurait pu profiter des matches de préparation pour tester plusieurs associations et déterminer comment utiliser au mieux l’ancien ailier-fort des Pistons. Il faudra donc patienter un peu avant d’avoir de premiers éléments de réponse.
Cela fait plus de dix ans que Tobias Harris n’est pas sorti du banc et, sur le papier, son profil apparaît comme particulièrement complémentaire de celui de Victor Wembanyama. Mais il devra composer avec la concurrence de Harrison Barnes et de Julian Champagnie pour une place dans le cinq de départ.
Une concurrence qui pourrait être encore plus ouverte si Tobias Harris manque toute la présaison, voire les premières rencontres de saison régulière…
|Tobias Harris
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|MIL
|42
|11:24
|46.7
|26.1
|81.5
|0.7
|1.7
|2.4
|0.5
|1.1
|0.3
|0.7
|0.2
|5.0
|2012-13
|MIL
|28
|11:36
|46.1
|33.3
|88.5
|0.6
|1.4
|2.0
|0.5
|1.1
|0.3
|0.6
|0.3
|4.9
|2012-13
|ORL
|27
|36:04
|45.3
|31.0
|72.1
|2.1
|6.4
|8.5
|2.1
|3.3
|0.9
|1.8
|1.4
|17.3
|2013-14
|ORL
|61
|30:20
|46.4
|25.4
|80.7
|1.4
|5.5
|7.0
|1.3
|2.3
|0.7
|1.3
|0.4
|14.6
|2014-15
|ORL
|68
|34:50
|46.6
|36.4
|78.8
|1.1
|5.3
|6.3
|1.8
|2.0
|1.0
|1.7
|0.5
|17.1
|2015-16
|DET
|27
|33:27
|47.7
|37.5
|91.1
|0.9
|5.3
|6.2
|2.6
|2.3
|0.7
|1.1
|0.4
|16.6
|2015-16
|ORL
|49
|32:51
|46.4
|31.1
|78.4
|1.4
|5.5
|7.0
|2.0
|1.9
|1.0
|1.6
|0.6
|13.7
|2016-17
|DET
|82
|31:18
|48.0
|34.6
|84.1
|0.8
|4.3
|5.1
|1.7
|1.6
|0.7
|1.2
|0.5
|16.1
|2017-18
|DET
|48
|32:34
|45.1
|40.9
|84.6
|0.8
|4.3
|5.1
|2.0
|1.9
|0.7
|1.1
|0.3
|18.1
|2017-18
|LAC
|32
|34:32
|47.3
|41.4
|80.0
|0.7
|5.3
|6.0
|3.1
|2.3
|1.2
|1.7
|0.6
|19.3
|2018-19
|LAC
|55
|34:37
|49.6
|43.4
|87.7
|0.7
|7.2
|7.9
|2.7
|2.2
|0.7
|2.0
|0.4
|20.9
|2018-19
|PHI
|27
|34:58
|46.9
|32.6
|84.1
|1.2
|6.7
|7.9
|2.9
|2.3
|0.4
|1.6
|0.5
|18.2
|2019-20
|PHI
|72
|34:18
|47.1
|36.7
|80.6
|1.0
|5.9
|6.9
|3.2
|2.3
|0.7
|1.4
|0.6
|19.6
|2020-21
|PHI
|62
|32:29
|51.2
|39.4
|89.2
|1.0
|5.8
|6.8
|3.5
|1.9
|0.9
|1.7
|0.8
|19.5
|2021-22
|PHI
|73
|34:50
|48.2
|36.7
|84.2
|1.1
|5.7
|6.8
|3.5
|2.2
|0.6
|1.6
|0.6
|17.2
|2022-23
|PHI
|74
|32:55
|50.1
|38.9
|87.6
|0.9
|4.8
|5.7
|2.5
|2.0
|0.9
|1.2
|0.5
|14.7
|2023-24
|PHI
|70
|33:50
|48.7
|35.3
|87.8
|1.1
|5.3
|6.5
|3.1
|1.6
|1.0
|1.3
|0.7
|17.2
|2024-25
|DET
|73
|31:35
|47.7
|34.5
|86.1
|0.9
|5.0
|5.9
|2.2
|1.9
|1.0
|1.2
|0.8
|13.7
|2025-26
|DET
|63
|27:43
|46.9
|36.8
|86.6
|0.9
|4.3
|5.1
|2.5
|1.7
|0.9
|1.0
|0.4
|13.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.