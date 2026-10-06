Début de saison menacé pour Tobias Harris

Déjà un coup dur pour les Spurs ? Alors que les coéquipiers de Victor Wembanyama abordaient ce début de préparation avec beaucoup d’enthousiasme, une blessure pourrait venir perturber les plans de la franchise texane.

Tobias Harris a ainsi été victime d’une élongation au mollet lors du camp d’entraînement. Arrivé cet été, il constitue la principale recrue de San Antonio et manquera l’intégralité de la présaison avec sa nouvelle équipe.

En civil pour assister au match d’entraînement organisé au Frost Bank Center, l’ailier pourrait même manquer le début de saison régulière, pour lequel il est incertain. D’autant plus que les Spurs vont conserver leur philosophie habituelle et ne prendre aucun risque dans le traitement de sa blessure.

« Il souffre d’une élongation au mollet, dont la gravité est celle que l’on connaît. Nous ne précipiterons absolument pas son retour », a déclaré Mitch Johnson. « La question est de savoir s’il sera prêt pour le premier match de la saison. Sa participation est très incertaine et nous ne prendrons aucun risque. Nous allons avancer progressivement. La blessure ne suscite pas d’inquiétude majeure, mais nous ne hâterons pas son retour. »

Quel rôle pour Tobias Harris à son retour ?

Forcément, ce pépin n’arrange pas San Antonio, qui aurait pu profiter des matches de préparation pour tester plusieurs associations et déterminer comment utiliser au mieux l’ancien ailier-fort des Pistons. Il faudra donc patienter un peu avant d’avoir de premiers éléments de réponse.

Cela fait plus de dix ans que Tobias Harris n’est pas sorti du banc et, sur le papier, son profil apparaît comme particulièrement complémentaire de celui de Victor Wembanyama. Mais il devra composer avec la concurrence de Harrison Barnes et de Julian Champagnie pour une place dans le cinq de départ.

Une concurrence qui pourrait être encore plus ouverte si Tobias Harris manque toute la présaison, voire les premières rencontres de saison régulière…

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.