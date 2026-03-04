Fin de série pour Harrison Barnes, « Ironman » des Spurs

Décembre 2021. Alors qu’il porte encore le maillot des Kings, Harrison Barnes retrouve les parquets après une absence de cinq matchs. Sans se douter qu’il était parti pour enchaîner les années sans plus rater la moindre rencontre.

Après 364 matchs consécutifs disputés, l’ailier des Spurs a vu sa série de longévité se terminer la nuit passée. Gêné par une douleur à la cheville, il n’a pas pris part à la déculottée assenée par les Texans sur le parquet des Sixers.

C’était un forfait de dernière minute pour puisque Mitch Johnson a seulement indiqué qu’il avait ressenti une douleur au réveil de sa sieste et qu’il avait reçu des soins de la part du staff médical.

Sans quoi, Harrison Barnes serait sans doute encore sorti du banc des Spurs, comme c’est le cas depuis environ un mois alors qu’il a été titulaire pendant la grande majeure partie de sa carrière. Avec d’ailleurs une série, une autre, de 775 matchs de suite démarrés dans le cinq (entre Golden State, Dallas, Sacramento et San Antonio) !

Une attitude toujours exemplaire

« Il a accepté son rôle sans aucun problème. Ça s’est fait naturellement. Cela a aussi permis à Devin (Vassell) de montrer de très belles choses », saluait récemment Victor Wembanyama. « Il veut gagner. Si vous l’avez observé au fil des années, son seul objectif est la victoire. Il fera tout ce qu’il faut pour gagner. C’est ce qui ressort le plus chez lui », lâchait Dylan Harper en complément.

Une attitude toujours exemplaire également mise en avant par leur coach. « C’est un excellent rappel de ce que Harrison a accompli dans cette ligue : il a été titulaire pendant tout ce temps en faisant preuve d’une telle régularité. Quant à sa place de titulaire dans cette équipe, ce n’est un sujet de discussion que par rapport à ce qu’il a réalisé par le passé », assurait Mitch Johnson.

On rappelle que Mikal Bridges détient la plus longue série de matchs consécutifs en activité avec 616 rencontres. Harrison Barnes n’était devancé que par le joueur des Knicks pour le plus grand nombre de matchs total disputés depuis 2021.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 81 25:24 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2 2013-14 GS 78 28:15 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GS 82 28:16 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GS 66 30:56 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 38:31 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34:12 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 DAL 49 32:20 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 SAC 28 33:54 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 34:28 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36:14 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 33:36 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 32:28 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29:02 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2 2024-25 SA 82 27:12 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.9 0.5 0.6 0.2 12.3 2025-26 SA 60 26:51 44.2 37.6 84.5 0.8 2.0 2.9 2.1 1.2 0.7 0.9 0.2 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.