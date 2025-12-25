Mikal Bridges n’a toujours pas manqué un match en carrière !

Mikal Bridges s’apprête à un vivre un joyeux Noël 2025. Au rendez-vous des Christmas Games avec les Knicks pour la réception de Cleveland, l’arrière new-yorkais va se hisser à la 11e place au classement des joueurs ayant effectué le plus de matchs consécutifs dans l’histoire de la NBA avec un 586e match à l’horizon.

C’est simple, comme il l’avait fait à Villanova avec 112 matchs disputés, Mikal Bridges n’a pas encore raté une seule rencontre en carrière NBA. Il en a même joué une de plus, avec 83 matchs disputés lors de la saison 2022/23 suite à son passage de Phoenix à Brooklyn !

Sans surprise, son coach et ses coéquipiers ont loué son éthique de travail et sa discipline dans la récupération et la condition physique pour expliquer… l’inexplicable.

« Il prend soin de son corps et il le fait très bien », a souligné son coach, Mike Brown. « Je ne sais pas quels sont ses cycles de sommeil, mais je sais qu’il travaille très dur au niveau de sa préparation. Et quand tu es très attaché à ce genre d’éléments, en général de bonnes choses suivent. Il a probablement aussi de bons gènes, donc merci à maman ».

Maniaque sur les bords ?

Mikal Bridges tient à cultiver cette spécificité, ce qui aurait tendance à le rendre un peu monomaniaque, à se soucier du moindre détail pour s’assurer qu’il sera dans les meilleures conditions pour poursuivre sa folle série.

Jalen Brunson est bien placé pour en parler, lui qui a été son coéquipier de 2015 à 2018 à Villanova avant de le retrouver à New York.

« C’est un psychopathe quand il s’agit de sa préparation. Il est très concentré sur tout ce qu’il doit faire pour s’assurer d’être prêt. Et il a toujours été comme ça », a-t-il déclaré. « Disons que c’est un peu un psychopathe, mais rien de grave, c’est juste qu’il essaie de prendre soin de tout ça chaque jour, et de s’y tenir ».

Une routine bien huilée

La routine de Mikal Bridges doit valoir le détour mais l’intéressé ne proclame pas avoir de botte secrète, rappelant simplement l’importance de la répétition et de la régularité dans la récupération.

« Je profite au maximum des bains froids, je me fais toujours masser avant un match, et il y a la routine d’étirements et tout le reste », a-t-il mentionné. « Je pense que c’est surtout une question de régularité avec tout ça. La saison est longue, on traverse beaucoup d’émotions et les gens ont tendance à oublier de faire toutes ces choses. J’essaie juste d’être régulier à chaque fois, de continuer à faire toutes les choses qui font que je suis prêt pour le match ».

S’il est encore a des années lumière du record d’AC Green et ses 1 192 matchs de suite, Mikal Bridges pourrait prochainement intégrer le Top 10 des « Ironmen » de l’histoire de la NBA.

Après les 586 matchs de James Donaldson (1991), il pourrait rapidement atteindre la barre des 609 matchs tenue par Jack Twyman et John Stockton. Viendrait ensuite la huitième place, qu’il pourrait ravir à Andre Miller et ses 632 matchs de suite, d’ici la fin de la saison régulière.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 29 35:12 52.5 42.1 77.5 1.1 3.5 4.6 4.1 2.1 1.7 1.0 1.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.