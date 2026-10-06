Dillon Brooks fait péter un plomb à John Collins

Lorsqu’un fan de Rasheed Wallace croise l’un des joueurs les plus imprévisibles de NBA, forcément, ça fait quelques étincelles… Cinq minutes, dans un simple match de présaison, auront ainsi suffi à Dillon Brooks pour connaître sa première embrouille cette saison puisque l’ailier des Suns s’est retrouvé au cœur d’une échauffourée avec John Collins, nouvelle recrue des Pistons.

La rencontre entre Phoenix et Detroit venait à peine de débuter lorsque les deux joueurs ont commencé à batailler pour une position dans la raquette. Dillon Brooks a d’abord donné un coup de hanche à son adversaire pour lui signaler sa présence, avant de retirer son appui au moment où John Collins tentait de pivoter autour de lui.

Envoyé au sol, l’intérieur de Detroit s’est immédiatement tourné vers les arbitres pour réclamer une faute, sans succès. Mais Dillon Brooks ne s’est pas arrêté là. Sur l’action suivante, alors que John Collins venait de capter un rebond, le joueur de Phoenix a continué de le bousculer.

Cette fois, John Collins a répondu en portant la main au cou de son adversaire, provoquant immédiatement l’intervention des joueurs des deux équipes.

Devin Booker et Miles Bridges ont ainsi été les premiers joueurs de Phoenix à venir soutenir Dillon Brooks, tandis que la situation se calmait progressivement autour des deux hommes.

Après une longue consultation des images, les arbitres ont infligé une faute flagrante de niveau 1 à John Collins pour son geste au niveau du cou. Dillon Brooks a, pour sa part, écopé d’une faute technique.

Devant son public, évidemment ravi de découvrir un nouveau « Bad Boy », Detroit s’est finalement imposé 109-107 avec 14 points de Ron Holland, et quatre joueurs à 10 points dont John Collins. Côté Suns, Devin Booker termine meilleur marqueur avec 13 points, suivi du duo Brooks-Green, à 11 points chacun.