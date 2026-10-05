À Miami, Giannis Antetokounmpo retrouve une seconde jeunesse

Depuis son arrivée en Floride, Giannis Antetokounmpo semble avoir trouvé un environnement à son image.

Travail, intensité, compétition : dans l’idée, la fameuse « Heat Culture » colle ainsi parfaitement à la personnalité du « Greek Freak ». Mais est-ce qu’il ne s’agit pas seulement d’une belle opération de communication, avant tout destiné au public et aux autres franchises ? « Non, c’est réel. C’est réel », insiste-t-il à The Athletic.

Ce qui l’a convaincu ? « L’unité. Leur sérieux. La communication. Hier, on a eu une réunion. C’était probablement l’une des réunions les plus excitantes et divertissantes. Il y avait deux Navy SEALs qui racontaient leur histoire, et nous faisions des pompes », raconte notamment l’ancien joueur des Bucks…

Une méthode qui semble déjà avoir séduit Giannis Antetokounmpo. « C’est réel et j’adore chaque putain de seconde. Je ne vais pas mentir. Ça me donne des frissons. C’est presque comme si je revenais à la vie. »

Il avait d’ailleurs anticipé son adaptation en participant dès septembre au mini-camp organisé à Los Angeles par Bam Adebayo et Davion Mitchell. Un changement d’habitude pour celui qui avait tendance à préparer ses saisons de son côté lorsqu’il évoluait à Milwaukee.

À l’aise dans le système offensif d’Erik Spoelstra ?

« J’essaie de connaître la culture, de parler leur langage », explique-t-il. « C’était ma première année à Miami et je voulais y aller. Je voulais connaître les joueurs, les coaches, comprendre leurs principes offensifs et défensifs. »

Reste une question : à bientôt 32 ans, faut-il protéger un joueur limité à 36 rencontres la saison dernière ? Pas question pour Erik Spoelstra de dénaturer sa nouvelle superstar.

« Nous ne voulons pas réduire ses points forts et ce qui le rend si unique », assure le coach, alors que Giannis Antetokounmpo refuse lui aussi de lever le pied.

« J’ai 31 ans. Je n’en ai pas 35 ou 36 en me disant : ‘Il faut que je commence à ralentir.’ » Et de prendre Kevin Durant comme référence, même si le joueur des Rockets n’a pas vraiment le même jeu : « KD vient d’avoir 38 ans. Moi, j’en ai 31. Je sais qu’il me reste cinq ou six bonnes années. On verra. »

En tout cas, ses premiers pas aux côtés de Bam Adebayo, face aux Raptors, ont été plutôt réussis et intéressants.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.