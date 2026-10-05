À Miami, Giannis Antetokounmpo retrouve une seconde jeunesse

Depuis son arrivée en Floride, Giannis Antetokounmpo semble avoir trouvé un environnement à son image.
Travail, intensité, compétition : dans l’idée, la fameuse « Heat Culture » colle ainsi parfaitement à la personnalité du « Greek Freak ». Mais est-ce qu’il ne s’agit pas seulement d’une belle opération de communication, avant tout destiné au public et aux autres franchises ? « Non, c’est réel. C’est réel », insiste-t-il à The Athletic.
Ce qui l’a convaincu ? « L’unité. Leur sérieux. La communication. Hier, on a eu une réunion. C’était probablement l’une des réunions les plus excitantes et divertissantes. Il y avait deux Navy SEALs qui racontaient leur histoire, et nous faisions des pompes », raconte notamment l’ancien joueur des Bucks…
Une méthode qui semble déjà avoir séduit Giannis Antetokounmpo. « C’est réel et j’adore chaque putain de seconde. Je ne vais pas mentir. Ça me donne des frissons. C’est presque comme si je revenais à la vie. »
Il avait d’ailleurs anticipé son adaptation en participant dès septembre au mini-camp organisé à Los Angeles par Bam Adebayo et Davion Mitchell. Un changement d’habitude pour celui qui avait tendance à préparer ses saisons de son côté lorsqu’il évoluait à Milwaukee.
À l’aise dans le système offensif d’Erik Spoelstra ?
« J’essaie de connaître la culture, de parler leur langage », explique-t-il. « C’était ma première année à Miami et je voulais y aller. Je voulais connaître les joueurs, les coaches, comprendre leurs principes offensifs et défensifs. »
Reste une question : à bientôt 32 ans, faut-il protéger un joueur limité à 36 rencontres la saison dernière ? Pas question pour Erik Spoelstra de dénaturer sa nouvelle superstar.
« Nous ne voulons pas réduire ses points forts et ce qui le rend si unique », assure le coach, alors que Giannis Antetokounmpo refuse lui aussi de lever le pied.
« J’ai 31 ans. Je n’en ai pas 35 ou 36 en me disant : ‘Il faut que je commence à ralentir.’ » Et de prendre Kevin Durant comme référence, même si le joueur des Rockets n’a pas vraiment le même jeu : « KD vient d’avoir 38 ans. Moi, j’en ai 31. Je sais qu’il me reste cinq ou six bonnes années. On verra. »
En tout cas, ses premiers pas aux côtés de Bam Adebayo, face aux Raptors, ont été plutôt réussis et intéressants.
|Giannis Antetokounmpo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|MIL
|77
|24:38
|41.4
|34.7
|68.3
|1.0
|3.4
|4.4
|1.9
|2.2
|0.8
|1.6
|0.8
|6.8
|2014-15
|MIL
|81
|31:22
|49.1
|15.9
|74.1
|1.2
|5.5
|6.7
|2.6
|3.1
|0.9
|2.1
|1.0
|12.7
|2015-16
|MIL
|80
|35:17
|50.6
|25.7
|72.4
|1.4
|6.2
|7.7
|4.3
|3.2
|1.2
|2.6
|1.4
|16.9
|2016-17
|MIL
|80
|36:58
|52.1
|27.2
|77.0
|1.8
|7.0
|8.8
|5.4
|3.1
|1.6
|2.9
|1.9
|22.9
|2017-18
|MIL
|75
|36:45
|52.9
|30.7
|76.0
|2.1
|8.0
|10.0
|4.8
|3.1
|1.5
|3.0
|1.4
|26.9
|2018-19
|MIL
|72
|32:45
|57.8
|25.6
|72.9
|2.2
|10.3
|12.5
|5.9
|3.2
|1.3
|3.7
|1.5
|27.7
|2019-20
|MIL
|63
|30:26
|55.3
|30.4
|63.3
|2.2
|11.4
|13.6
|5.6
|3.1
|1.0
|3.7
|1.0
|29.5
|2020-21
|MIL
|61
|33:00
|56.9
|30.3
|68.5
|1.6
|9.4
|11.0
|5.9
|2.8
|1.2
|3.4
|1.2
|28.1
|2021-22
|MIL
|67
|32:54
|55.3
|29.3
|72.2
|2.0
|9.6
|11.6
|5.8
|3.2
|1.1
|3.3
|1.4
|29.9
|2022-23
|MIL
|63
|32:08
|55.3
|27.5
|64.5
|2.2
|9.6
|11.8
|5.7
|3.1
|0.8
|3.9
|0.8
|31.1
|2023-24
|MIL
|73
|35:10
|61.1
|27.4
|65.7
|2.7
|8.8
|11.5
|6.5
|2.9
|1.2
|3.4
|1.1
|30.4
|2024-25
|MIL
|67
|34:10
|60.1
|22.2
|61.7
|2.2
|9.7
|11.9
|6.5
|2.3
|0.9
|3.1
|1.2
|30.4
|2025-26
|MIL
|36
|28:52
|62.4
|33.3
|65.0
|2.7
|7.1
|9.8
|5.4
|2.4
|0.9
|3.2
|0.7
|27.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.