Moussa Diabaté prépare Hannes Steinbach au combat NBA

Pour les rookies, le défi est souvent le même au moment de faire leurs premiers pas en NBA : s’adapter à l’impact physique imposé chaque soir par les équipes de la Grande Ligue, en particulier pour les intérieurs.

Certains, comme Hannes Steinbach, 14e choix de la Draft 2026 par les Hornets, possèdent déjà des avantages naturels. Avec ses 2m11 pour 112 kilos, il dispose en effet déjà d’un physique taillé pour les joutes de la NBA.

D’autant plus que le natif de Würzburg dispose d’un autre atout : celui d’évoluer avec Moussa Diabaté, vainqueur du premier Trophée de la Combativité. Opposé à l’ancien des Clippers à l’entraînement, l’Allemand se fait déjà une idée de ce qui l’attend sous les cercles de la Grande Ligue.

« Je vais mettre mon corps au service de l’équipe »

« Je dirais l’intensité physique et la vitesse, surtout lorsque l’on affronte un joueur comme Moussa », a-t-il déclaré sur ce qu’il a retenu des deux premiers jours du camp d’entraînement. « Il est très physique et très rapide pour sa taille. Il faut donc s’adapter pour pouvoir rivaliser avec lui et parvenir à le contenir. »

Une expérience qui sera très précieuse pour celui qui a brillé la saison dernière en NCAA, avec des moyennes de 18.5 points et 11.8 rebonds à 57.7% au tir. Une production qui lui avait valu d’être très courtisé dans la ligue universitaire, avec des offres allant jusqu’à 10 millions de dollars pour la saison à venir.

Pas de quoi le détourner de la NBA. Le pivot a finalement décliné ces offres pour se présenter à la Draft et même s’il gagnera environ deux fois moins que ce qui lui était proposé en NCAA, il est là où il le souhaite.

« Je pense devoir jouer avec intensité physique, me donner à fond, jouer juste, courir en transition, prendre les bonnes décisions et mettre mon corps au service de l’équipe », a d’ailleurs anticipé Hannes Steinbach. « Je vais simplement devoir faire les bons choix afin de gagner ma place dans la rotation. »