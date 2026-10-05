Malgré son gros contrat, Sandro Mamukelashvili n’entend pas lever le pied

Il disposera du cinquième plus gros salaire des Lakers la saison prochaine, non loin derrière Quentin Grimes. Sandro Mamukelashvili a touché le gros lot cet été en étant recruté par la franchise de Los Angeles pour un contrat de quatre ans et 52 millions de dollars.

Ce salaire d’environ 13 millions de dollars annuels représente près du double… de ce qu’il a cumulé depuis ses débuts en NBA en 2021 ! C’est dire l’envolée salariale pour l’Américano-Géorgien drafté en fin de second tour (54e), avant des débuts discrets avec les Bucks.

Le natif de New York s’était ensuite davantage montré aux Spurs, avant de rejoindre les Raptors où il a signé sa meilleure saison en carrière l’an dernier (11.2 points, 4.9 rebonds et 1.9 passe de moyenne). De quoi faire grimper sa cote lors de l’intersaison. Ce nouveau contrat est donc une belle récompense, mais également un nouveau défi.

« Eh bien, ça fait plaisir. Mais vous savez, je pense qu’on ne peut pas se reposer sur ses acquis. Je le pense vraiment. Dès qu’on se repose sur ses acquis dans cette ligue, c’est là qu’on commence à régresser. Même si j’ai signé un contrat de quatre ans, ça ne veut pas dire que je peux me relâcher : j’ai le sentiment que je dois faire mes preuves à chaque match, à chaque entraînement, chaque année », lâche-t-il.

Le tatouage « Mamba Mentality »

Fort de cette stabilité contractuelle, Sandro Mamukelashvili arrive à Los Angeles avec l’intention de gagner et d’être un contributeur important. « Je veux gagner et faire partie de quelque chose de grand. Et pour y parvenir, il faut toujours rester sur ses gardes, toujours être conscient de la situation dans laquelle on se trouve. C’est ce qui m’a amené jusqu’ici : comprendre que chaque jour est un nouveau défi. »

Après avoir beaucoup travaillé pour obtenir ce nouveau statut, le gaucher entend ainsi mettre les bouchées doubles pour montrer qu’il mérite une telle place aux Lakers. « J’ai encore beaucoup à accomplir dans ma carrière, beaucoup de choses à prouver. Le travail ne s’arrête jamais. »

Cette exigence prend une dimension particulière à Los Angeles pour ce grand fan de Kobe Bryant. « En Géorgie, où il était très rare que je puisse regarder un match NBA à la télévision, on ne voyait quasiment que des matchs des Lakers », témoigne celui qui s’est même fait tatouer la « Mamba Mentality » à l’université à Seton Hall.

« C’est ce qui m’a poussé à me faire ce tatouage, parce que je travaille vraiment dur et que je pense que la Mamba Mentality est importante dans ce sport, tout comme la détermination, la passion et tout ce qui va avec. Et j’adore être un Laker, donc je suis vraiment enthousiaste », termine-t-il ainsi.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 9:56 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 MIL 24 9:03 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 SA 19 23:19 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SA 46 9:48 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SA 61 11:10 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3 2025-26 TOR 80 21:53 52.3 38.9 74.7 1.4 3.6 4.9 1.9 1.8 0.8 0.8 0.5 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.