Kon Knueppel a élargi sa palette de tirs cet été

La saison passée, 92.3% des paniers à 3-points de Kon Knueppel ont été inscrits après une passe décisive de l’un de ses coéquipiers. Avec 273 paniers primés, le sniper des Hornets s’est emparé du record du plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits lors d’une saison rookie.

Un record largement construit sur le « catch-and-shoot ». Avec 8.1 points marqués dans ce contexte, il était d’ailleurs leader du championnat dans ce domaine devant Lauri Markkanen et Michael Porter Jr.

« C’est le produit de notre système offensif, mais ce sont aussi de bons tirs. Ce sont ceux que tu veux prendre. Je pense que je suis dans une bonne situation, même si on va devoir jouer un peu différemment cette année. On va toujours vouloir jouer avec le rythme qui est le nôtre », remarque aujourd’hui Knueppel.

Une référence au changement de configuration à venir chez les Hornets cette saison, du fait du transfert de LaMelo Ball. Le grand ami de Cooper Flagg se retrouve ainsi privé de l’un de ses principaux distributeurs de bons ballons.

Objectif : créer son propre tir

Sa stratégie estivale a donc été de travailler pour être moins « dépendant » des autres. « Je me sens plus à l’aise en sortie de dribble, notamment pour prendre ces tirs à 3-points, après avoir travaillé cet été. Mais on va aussi avoir beaucoup de tirs à 3-points après une passe. Et ce sont des tirs qu’on veut mettre. »

Pour sa saison rookie, Kon Knueppel avait terminé parmi les joueurs les plus adroits de la ligue avec un excellent 42.5% de réussite derrière l’arc. Mais il n’a pas oublié de développer d’autres aspects de son jeu.

« On sait ce que je peux faire sur les ‘closeouts’, sur les tirs à 3-points après réception : ça a toujours été l’un des points forts de mon jeu. Mais j’ai beaucoup travaillé sur mes finitions près du cercle, sur ma capacité à créer pour les autres, sur mon maniement de balle, sur ma main faible cet été. Je me sens donc beaucoup plus en confiance dans mes finitions, ce qui va beaucoup m’aider cette saison », imagine-t-il.

Et l’idée de devoir porter davantage le ballon, en raison du départ de LaMelo Ball, ne l’effraie pas non plus. « On a besoin de gars qui peuvent créer pour les autres. On a beaucoup de gars qui peuvent le faire. Il y a clairement une marge de progression à la fois pour moi et pour l’équipe », termine-t-il notamment.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.