Avec une immense Gabby Williams, les Valkyries domptent les Aces et prennent le Game 1 !

Pour leur première à ce stade de la compétition, de surcroît face aux championnes en titre, les Valkyries ont pu compter sur Gabby Williams pour mettre la pression d’entrée avec 8 points, dont deux paniers extérieurs, pour répondre à l’entame autoritaire d’A’ja Wilson. Golden State a également pu progressivement s’appuyer sur sa défense très agressive pour essayer de faire le trou. Aminata Gueye a ainsi marqué son entrée sur le parquet d’un énorme contre sur Jackie Young, avant que Gabby Williams ne reprenne les commandes.

La meneuse tricolore a enchaîné un 2+1, deux lancers francs, avant de décaler Kaitlyn Chen, ouverte à 3-points, pour lancer le deuxième quart-temps (25-18). Les Valkyries ont réussi un premier écart en passant à +11 après un troisième panier primé signé Gabby Williams puis un tir à mi-distance de Veronica Burton (34-23).

Mais les Aces ont trouvé les ressources pour revenir avant la pause, répondant par un 8-0 avec notamment un 3-points précieux de Jackie Young et une A’ja Wilson toujours aussi présente (34-31).

Tout était à refaire pour les protégées de Natalie Nakase, qui ont remis la pression sur les championnes en titre dès leur retour des vestiaires. Chelsea Gray, par deux fois de loin, et A’ja Wilson ont bien essayé de relancer la machine, mais Las Vegas est à chaque fois tombé sur une Valkyrie pour faire chavirer le Chase Center. Cecilia Zandalasini, Kaitlyn Chen puis le duo tricolore Williams-Gueye ont remis le couvert pour recréer un écart de dix points à l’issue du troisième quart-temps (56-46).

Golden State faisait également une énorme différence au rebond. Les Valkyries termineront la rencontre avec 52 prises contre seulement 25 pour les Aces, dont 17 rebonds offensifs, leur offrant de nombreuses secondes chances.

Cap’tain Gabby remet le couvert

Une fois de plus, Las Vegas refusait d’abdiquer. Jackie Young faisait à nouveau mouche de loin pour bonifier un panier d’A’ja Wilson sur la possession précédente, et les Aces étaient revenus en un éclair (58-53) !

Il a alors fallu le sang-froid de Gabby Williams, avec un step-back à 3-points sur la tête d’A’ja Wilson, puis l’agressivité de Kaitlyn Chen au drive, le tout accompagné de grosses séquences défensives, pour refaire la différence (64-53).

La défense des Valkyries avait fini par user A’ja Wilson, certes meilleure marqueuse de Las Vegas avec 24 points, mais limitée à 8/21 au tir. Kaitlyn Chen a ensuite continué d’attaquer le cercle avant que Gabby Williams ne se charge de mettre un terme au suspense avec un lay-up, tandis que le 0/2 d’A’ja Wilson aux lancers mettait fin aux ultimes espoirs des Aces.

Kaitlyn Chen a finalement porté le coup de grâce d’un drive fulgurant devant Mai Yamamoto (71-58). La sortie d’A’ja Wilson a été saluée par une ovation du Chase Center, qui a ensuite pu fêter la victoire des Valkyries, 71-60 !

Rendez-vous mercredi pour le Game 2, toujours sur le parquet des Valkyries.