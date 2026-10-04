Le fils d’Hakeem Olajuwon débarque en NCAA

Un grand nom débarque en NCAA. Après que la ligue universitaire ait été marquée cette saison par Cameron Boozer, fils de l’ancien All-Star Carlos Boozer, c’est Abdul-Malik Olajuwon, fils d’Hakeem Olajuwon, qui intègre le championnat universitaire.

L’international canadien chez les jeunes a rejoint le programme des Mustangs de SMU, qui évolue dans l’ACC, comme Duke. Il y rejoint un autre fils d’ancienne star NBA, Jermaine O’Neal Jr.

Son entourage a évidemment joué un rôle clé dans son choix, alors que le prospect avait également visité les campus de Kansas State, Minnesota et Virginia Tech.

« Mon père m’a accompagné lors de la visite et pense que cette décision est excellente pour moi. Je me suis également appuyé sur les conseils de mon grand frère, qui est déjà passé par ce processus. Il m’a recommandé de ne pas réfléchir uniquement en fonction du basket, mais aussi de penser à long terme », a-t-il raconté à ESPN.

Sur le parquet, rien à voir avec papa

Si les attentes sont forcément élevées à cause de son nom de famille, Abdul-Malik n’a pas grand-chose en commun avec son père sur le parquet. La légende des Rockets était un intérieur de 2m13, létal au poste et excellent contreur, deux fois champion NBA, deux fois meilleur défenseur de l’année et MVP en 1994.

Son fils, lui, est un combo-guard de seulement 1m95, à l’aise dans la gestion du jeu et dans la lecture défensive, notamment sur les lignes de passe. Des domaines dans lesquels les Mustangs vont beaucoup compter sur lui, alors qu’il sera éligible pour se présenter à la prochaine Draft.

« Ils me considèrent comme un joueur capable de prendre d’excellentes décisions », a-t-il notamment expliqué. « Je suis un meneur capable de jouer avec ou sans ballon. En défense, mon envergure me permet également de réaliser beaucoup d’interceptions et de dévier de nombreuses passes. Ils apprécient ma compréhension du jeu, ma qualité de passe et ma capacité à impliquer tous mes coéquipiers. Ils aiment aussi ma personnalité, le fait que je sois un bon coéquipier et une bonne personne. »

Un profil très différent de celui de son père, qu’Abdul-Malik Olajuwon devra désormais confirmer au niveau universitaire pour faire grimper sa cote auprès des franchises NBA.