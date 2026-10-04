Luguentz Dort veut aussi apprendre de Dyson Daniels

Les meilleurs attaquants extérieurs de la ligue peuvent s’attendre à souffrir face aux Hawks cette saison. Alors qu’elle disposait déjà de l’un des meilleurs défenseurs du championnat sur les lignes arrières, la franchise basée à Atlanta a mis la main cet été sur un autre grand spécialiste du genre, Luguentz Dort.

Transféré par le Thunder au milieu du mois de juillet, le Canadien a déjà exprimé son enthousiasme à l’idée d’évoluer dans cette formation, où évolue son compatriote Nickeil Alexander-Walker, dont il est très proche.

De quoi faciliter son intégration au sein d’une équipe dont il est séduit par « le potentiel défensif avec Dyson et JJ (Jalen Johnson) aussi, et beaucoup de joueurs dans l’équipe ». Son association avec Dyson Daniels, potentiellement dans le cinq majeur, a de quoi impressionner sur le plan défensif.

Le meilleur trio défensif sur les lignes arrières ?

« C’est un super défenseur. Il fait des choses que peu de joueurs peuvent faire. Ce n’est pas facile d’intercepter autant de ballons et de le faire tout au long d’une saison. En particulier en défendant sur le meilleur joueur adverse, ce n’est pas une tâche évidente. Je suis impatient d’apprendre de lui », lâche le nouvel arrivant nommé parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue en 2025.

L’Australien, lui, a obtenu deux nominations du genre, en plus d’un titre de meilleur intercepteur de la ligue en 2025. L’an dernier, il avait terminé à égalité avec Ausar Thompson (2 interceptions par match) et fini, un an plus tôt, deuxième du vote derrière Evan Mobley pour le titre de défenseur de l’année.

« On va évidemment s’asseoir ensemble, regarder les images et voir comment on peut apprendre l’un de l’autre. Mais je sais que peu importe qui s’occupe du meilleur joueur (adverse), il fera du bon boulot. Je n’aurais pas peur de changer en défense lorsqu’il sera sur le parquet avec moi ! », sourit Lu Dort.

De son côté, Dyson Daniels connaît aussi la valeur de son nouveau partenaire de « backcourt ». « Lu est un défenseur d’élite, un champion NBA avec une expérience qui peut vraiment nous aider. J’adorerais parler de nous comme le meilleur trio défensif sur les lignes arrières de la ligue. Mais on doit le montrer d’abord », assure l’Australien en incluant Nickeil Alexander-Walker dans l’équation. Les attaquants de la ligue sont prévenus…