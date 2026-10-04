Devin Booker : « J’aime plus le basket que jamais »

Les Suns abordent une nouvelle saison avec davantage d’incertitudes que de certitudes, quelques années après l’échec du projet de « super-team » assemblé par le propriétaire de la franchise Mat Ishbia.

Finaliste malheureux en 2021, Phoenix sort de deux éliminations au premier tour entrecoupées d’une absence de post-season en 2025. Pourtant, le seul survivant de l’équipe qui est passée toute proche du titre il y a quelques années, Devin Booker, ne se lamente pas de cette situation. Bien au contraire.

Désormais principal visage du projet, l’arrière a choisi d’embrasser pleinement ce rôle. Une mentalité qu’il a notamment adoptée en côtoyant des coéquipiers plus expérimentés ces dernières années.

« J’aime plus le basket que jamais », a-t-il clamé lors du Media Day des Suns. « Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement à l’approche d’un camp d’entraînement. En vieillissant, on découvre de nouvelles méthodes pour s’entraîner et prendre soin de son corps… J’ai beaucoup appris auprès de joueurs qui ont connu le succès et bénéficié d’une grande longévité au cours de leur carrière. »

Un équilibre à trouver entre altruisme et scoring

Depuis son arrivée en NBA, Booker s’est imposé comme l’un des scoreurs les plus complets de la ligue. La saison dernière, il conservait ce statut, tournant à 26.1 points, 6.0 passes décisives et 3.9 rebonds de moyenne à 45.6% au tir, suffisant pour guider les Suns jusqu’au play-in.

En 2026/27, le natif du Michigan veut encore davantage s’appuyer sur le scoring, sa plus grande force. Pour autant, il ne veut pas sacrifier sa capacité à créer pour les autres. Tout l’enjeu sera donc de trouver le bon équilibre entre ces deux facettes de son jeu…

« Je pense que, la saison dernière, j’aurais pu davantage imposer ma volonté sur le plan offensif, même lorsque les équipes me ciblaient. J’ai regardé les vidéos : même lorsque je suis pris à deux, je dois être capable d’attaquer et de leur mettre la pression. Je ne veux toutefois pas renoncer à ma capacité de créer pour les autres, ni ignorer un Collin Gillespie complètement démarqué à 3-points. J’essaie de trouver un équilibre entre ces différentes facettes du jeu. Quand je suis lancé, c’est difficile de m’arrêter. J’ai parfois tendance à trop chercher la passe. Cette saison, j’espère plutôt avoir tendance à trop tirer », a expliqué le quintuple All-Star.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.