Isaiah Jackson, le titulaire surprise des Clippers ?

Qui débutera au poste de pivot chez les Clippers ce soir face aux Warriors ? À ce stade de la préparation, Isaiah Jackson semble avoir une longueur d’avance. L’ancienne doublure de Myles Turner aux Pacers s’entraîne avec le cinq majeur depuis le début du camp à Hawaï et se prépare ouvertement à occuper ce rôle.

« C’est vraiment agréable et je prends beaucoup de plaisir », confie-t-il au sujet de son intégration parmi les titulaires. « Je ne sais pas si Tyronn Lue a déjà annoncé quoi que ce soit, mais je pense que je vais faire partie du cinq de départ. »

Cette confiance s’appuie notamment sur la fin de saison dernière, au cours de laquelle il avait montré des choses intéressantes pour prendre la suite d’Ivica Zubac.

« Le simple fait de pouvoir jouer mon basket m’a montré que j’étais encore capable d’évoluer à un très haut niveau », explique-t-il. « Revenir après une blessure au tendon d’Achille est difficile. J’avais presque consacré toute une année à récupérer. Cette expérience m’a redonné la conviction que je pouvais retrouver ce niveau. »

Tyronn Lue entretient le suspense

Si Isaiah Jackson se projette déjà parmi les titulaires, son entraîneur n’a encore rien officialisé. Brook Lopez reste une solution crédible avec son expérience, son adresse extérieure et sa capacité à protéger le cercle. Pour Tyronn Lue, le choix dépendra avant tout de la complémentarité avec les autres joueurs sur le parquet.

« Nous cherchons à déterminer quels joueurs fonctionnent le mieux ensemble et qui complète le mieux chaque unité », explique le coach. « Pour l’instant, je pense qu’Isaiah peut être intéressant avec Darius Garland. Il peut poser un écran, s’ouvrir rapidement vers le cercle et permettre à Darius d’attaquer. Brook peut aussi être impliqué dans ce type d’action. Nous ne savons pas encore exactement ce que nous allons faire. Nous testons différentes façons et différents styles de jeu. »

Le dynamisme d’Isaiah Jackson sur le pick-and-roll pourrait donc lui permettre de mieux compléter Darius Garland dans le cinq majeur, tandis que Brook Lopez offrirait un profil différent grâce à sa capacité à écarter le jeu.

Enfin à 100% après sa blessure

Isaiah Jackson peut aussi profiter de son premier véritable « training camp » avec les Clippers. Arrivé en cours de saison dernière, il avait dû intégrer les systèmes tout en retrouvant ses sensations après sa grave blessure.

« Disputer un camp complet, être avec les autres joueurs et apprendre les systèmes ainsi que la culture de l’équipe va beaucoup m’aider », estime-t-il. « J’ai connu des difficultés la saison dernière pour assimiler les systèmes. Tyronn Lue était souvent derrière moi à ce sujet. Avoir eu une année complète pour comprendre les actions et les concepts m’a énormément apporté. »

Surtout, le pivot assure avoir retrouvé l’intégralité de ses capacités physiques.

« Je sens que je suis revenu à 100%. Cet été a été l’un des meilleurs de toute ma carrière », affirme-t-il. « Nous nous sommes vraiment concentrés sur mon tendon d’Achille afin qu’il retrouve toutes ses capacités. Mon corps se sent incroyablement bien. Le programme de musculation mis en place ici est formidable. Je me sens bien et je veux maintenant transposer cela sur le terrain. »

Cette préparation complète doit lui permettre d’aborder son éventuel nouveau statut avec davantage de sérénité.

« J’ai déjà un peu d’expérience comme titulaire grâce à la fin de saison dernière », poursuit-il. « Avec une année entière pour assimiler les concepts, je pense pouvoir entrer dans ce rôle avec beaucoup de confiance. »

Isaiah Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 36 15:02 56.3 31.3 68.2 1.7 2.5 4.1 0.3 2.6 0.7 1.1 1.4 8.3 2022-23 IND 63 16:32 56.3 14.3 65.1 1.8 2.7 4.5 0.8 2.4 0.5 0.8 1.5 7.2 2023-24 IND 60 12:51 66.5 0.0 71.6 1.6 2.4 4.0 0.8 2.3 0.6 0.7 1.0 6.4 2024-25 IND 5 16:48 60.9 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 2.8 0.6 1.0 1.6 7.0 2025-26 IND 38 16:47 58.2 0.0 68.9 2.3 3.3 5.6 0.8 2.8 0.7 1.1 0.8 6.4 2025-26 LAC 17 15:53 76.4 0.0 54.8 1.6 3.1 4.6 1.2 2.3 0.6 0.9 1.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.