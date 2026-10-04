Un « scrimmage » aux allures de All-Star Game pour les Sixers

Le traditionnel « scrimmage » des Sixers a pris une nouvelle ampleur cette année. Habituellement disputé dans l’enceinte de G-League des Delaware Blue Coats, il s’est cette fois déroulé à la Xfinity Mobile Arena. Et pour cause : plus de 10 000 fans ont répondu présent pour voir à l’œuvre cet effectif incroyablement dense depuis les renforts de Jaylen Brown, LeBron James, sans oublier Anfernee Simons !

On sent qu’une nouvelle dynamique est en train de naître en Pennsylvanie, à tel point que même le mythique speaker de la franchise, Matt Cord, a finalement décidé de repousser sa retraite. C’est d’ailleurs lui qui a d’abord attiré l’attention, notamment pour l’ordre dans lequel il a annoncé chaque superstar.

Dans un sens, le privilège de l’ancienneté a été respecté puisque c’est Joel Embiid qui a été annoncé en dernier, après Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown puis LeBron James. Mais plus que l’ordre d’appel, on retiendra que tous les joueurs majeurs ont été acclamés avec le même enthousiasme.

« Peu importe qui est annoncé en premier, en dernier, en deuxième ou en troisième », a rappelé Joel Embiid. « On adore les fans, on veut qu’ils soient là, qu’ils fassent partie de cette aventure. Je l’ai mentionné lors de la journée des médias, c’est déjà assez difficile de gagner en tant que groupe qui se forme pour la première fois. On va donc avoir besoin de tout le soutien possible, que ce soit de la part de tout le monde dans cette salle, des fans ou des personnes à l’extérieur. On va devoir nous serrer les coudes. »

LeBron James en mode voltigeur

L’opposition de trois quarts-temps de dix minutes a ensuite permis d’apprécier la qualité et la profondeur de l’effectif mis à disposition de Nick Nurse. Entre l’association Maxey – Edgecombe toujours aussi percutante sur les postes arrière, la dimension athlétique de Jaylen Brown et la palette offensive d’un Joel Embiid plus svelte que jamais, il y en a eu pour tous les goûts et à tous les postes !

Même à 41 ans, LeBron James reste une attraction à part, d’autant plus pour sa première sortie sous son nouvel uniforme. Avec son maillot d’entraînement floqué du numéro 9, il a montré qu’il en avait encore dans le réservoir, s’offrant deux alley-oops sur des services de Tyrese Maxey et Kentavious Caldwell-Pope.

« Pouvoir transposer ce que nous avons travaillé à l’entraînement dans une situation de match devant nos fans… c’était un excellent premier pas dans la direction que nous souhaitons prendre », a-t-il ensuite déclaré avant de se projeter sur la suite, avec un premier match de présaison face aux Knicks ce lundi. « Ça fera du bien d’entrer sur le terrain avec certains de nos joueurs pour trouver du rythme. En même temps, il ne faut pas trop en faire, car on s’investit beaucoup dans nos entraînements en ce moment, en peaufinant ce qu’on veut faire une fois que les matchs de saison régulière commenceront, mais il y aura des occasions de le faire lors de la présaison. »

Un Joel Embiid aminci

LBJ a également eu un mot pour Joel Embiid, après avoir confié qu’il était venu à Philadelphie notamment pour l’aider à remporter son premier titre. Le pivot semble en effet dans la meilleure forme de sa vie…

« La différence entre 2024 et aujourd’hui, c’est qu’il est tout simplement en bien meilleure forme. Il n’a manqué aucun entraînement. Il a participé à pratiquement tout ce qu’on a fait. Vraiment. Ils ont parfois dû le mettre au repos, même quand il voulait continuer… Donc ça s’est bien passé. En fait, très bien même. »

Place désormais à une journée de repos ce dimanche avant la réception du champion en titre lundi, pour un premier match « amical » qui devrait une nouvelle fois attirer les foules.