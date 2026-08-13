Les Valkyries enchaînent une 5e victoire de suite

Golden State a mis un peu de temps à se mettre en route, mais une fois lancé, le rouleau compresseur a encore fait des dégâts. Privées de Kiah Stokes, placée dans le protocole commotion, et de Janelle Salaun, touchée au genou droit, les Valkyries ont d’abord été bousculées par Chicago.

Le Sky a profité des hésitations de Golden State en début de rencontre, alors que les Valkyries ne rentraient que 7 de leurs 20 premiers tirs, dont 3 sur 10 à 3-points. Courtney Vandersloot a notamment donné le ton avec trois paniers sur ses trois premières tentatives, permettant à Chicago de prendre rapidement les commandes (24-16).

Progressivement, les Valkyries ont pourtant trouvé leur rythme. Leur défense s’est durcie, leur vitesse a commencé à faire la différence et Tiffany Hayes a donné une vraie impulsion en sortie de banc. A la pause, Golden State avait ainsi renversé la tendance pour virer en tête, 43-40.

Hayes se montrait déjà particulièrement agressive vers le cercle, dans son registre habituel, alors que Chicago commençait à souffrir sur les transitions et les attaques de la peinture.

Record de franchise

Au retour des vestiaires, les Valkyries ont clairement changé de dimension. Golden State a multiplié les interceptions, imposé un rythme beaucoup plus élevé et puni chaque perte de balle du Sky. Cette pression défensive a fini par étouffer Chicago puisque les Valkyries ont terminé la rencontre avec 16 interceptions (record de franchise), tout en inscrivant 15 points en contre-attaque et 42 dans la raquette.

Et juste avant la fin du troisième quart-temps, Kaitlyn Chen a frappé deux fois derrière l’arc pour permettre à Golden State de prendre le large, 72-58. En face, Kamilla Cardoso a bien tenté de maintenir le Sky dans le match avec 20 points, mais Chicago a fini par manquer de répondant.

Courtney Vandersloot, parfaite sur ses trois premiers tirs, n’a plus inscrit le moindre point ensuite et a terminé avec 6 unités. DiJonai Carrington a également vécu une soirée compliquée, limitée à 3 points à 1/9 au tir.

Résultat, le Sky a alors progressivement décroché, sans parvenir à suivre le rythme imposé par Golden State en deuxième mi-temps, et les Valkyries s’imposent finalement 91-71 et enchaînent une cinquième victoire consécutive.

Hayes en patronne

Tiffany Hayes a été la grande artisane de ce changement de rythme. A 36 ans, elle a terminé avec 22 points, 6 rebonds et 5 passes, soit son meilleur total de la saison. Elle a surtout fait la différence en attaquant constamment le cercle : sept de ses huit paniers sont venus dans la peinture.

Gabby Williams a elle aussi pesé sur la rencontre avec 13 points et 3 interceptions, tandis que Veronica Burton a ajouté 13 points et 6 rebonds.

Golden State a désormais remporté 14 de ses 16 derniers matchs et affiche un bilan de 24 victoires pour 9 défaites. De quoi se rapprocher encore un peu plus d’une nouvelle qualification en playoffs.

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