Pacôme Dadiet désormais international ivoirien

Même s’il a déjà porté le maillot de l’équipe de France chez les jeunes, notamment lors de la Coupe du monde U17 en 2022, Pacôme Dadiet n’avait pas encore été appelé chez les Bleus, chez les grands. Et ça ne sera pas le cas puisque le joueur de New York a pris la décision de défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire.

Il rejoindra ainsi son frère Maxence, qui porte déjà ce maillot. Ce n’est pas totalement une surprise puisque le champion NBA 2026, avec les Knicks, avait été présélectionné par les Ivoiriens pour l’AfroBasket l’an dernier. Mais, blessé, il n’avait pas participé à la compétition.

Pacôme Dadiet va rapidement jouer ses premiers matches avec « les Éléphants », pendant la prochaine fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027, à la fin du mois. La Côte d’Ivoire va devoir croiser la route du Mali, le 27 août, puis de l’Égypte et l’Angola, les 29 et 30.

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Pacôme Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 18 6:10 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7 2025-26 NY 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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