Frank Ntilikina rentre au pays et signe à Paris

Depuis son départ de NBA en 2024, au terme d’une pige peu concluante avec les Hornets, Frank Ntilikina a bien roulé sa bosse.

Il a d’abord signé au Partizan Belgrade, où il va remporter le titre de champion de Serbie ainsi qu’un titre en Ligue ABA. Membre de l’Olympiakos la saison passée en jouant assez peu (4 points, 2 passes de moyenne en 24 apparitions), Frank Ntilikina a grappillé un titre d’Euroleague, ainsi qu’un nouveau titre de champion, de Grèce cette fois-ci.

Désormais, il va poursuivre sa carrière dans la capitale française, a annoncé le Paris Basketball. A Paris, il va continuer à jouer les premiers rôles dans le championnat. Ce sera une autre paire de manches en Euroleague, mais dans tous les cas, l’ancien grand espoir français aura un rôle important sur la plus grande scène européenne, une première dans sa carrière.

Aux côtés de Nadir Hifi, le feu follet aux tirs insensés, Ntilikina pourra apporter ses qualités défensives et son expérience du plus haut niveau. Le double médaillé olympique pourra peut-être aussi se rappeler au bon souvenir du sélectionneur national, Freddy Fauthoux, qui croisera sa route avec sa JL Bourg…

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 Total 269 18 37.1 33.1 77.5 0.3 1.5 1.8 2.4 2.0 0.7 1.1 0.2 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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