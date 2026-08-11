Dominique Malonga met fin au cauchemar du Storm

Cela faisait plus d’un mois que Seattle attendait ça ! Depuis le 9 juillet précisément, le Storm avait systématiquement quitté le terrain avec une défaite. Onze revers consécutifs et même 14 défaites de suite dans les matchs serrés dits «clutch», c’est à dire lorsque l’écart est inférieur ou égal à cinq points dans les cinq dernières minutes.

Cette fois, Seattle a enfin tenu. Et Dominique Malonga a joué un rôle majeur pour permettre à son équipe de retrouver le sourire face au Sky (97-88). La Française termine meilleure marqueuse de son équipe avec 26 points et 10 rebonds, épaulée par Natisha Hiedeman (18 points, 9 passes) et Zia Cooke (16 points en sortie de banc).

Seattle prend immédiatement les commandes

Le Storm n’aura finalement jamais été mené dans cette rencontre. Privé de la rookie Flau’jae Johnson, touchée à la cheville gauche, Seattle s’appuie notamment sur Jordan Horston dans son cinq de départ et creuse progressivement l’écart.

À la pause, Dominique Malonga et ses coéquipières ont déjà pris leurs distances (47-33), avant de porter leur avance à 17 longueurs (50-33) au début du troisième quart-temps. Mais pour une équipe qui restait sur autant de fins de matchs douloureuses, rien ne pouvait évidemment être simple.

Emmené notamment par DiJonai Carrington, le Sky commence à grignoter son retard.

Chicago revient ainsi à quatre longueurs en fin de troisième quart-temps (70-66), avant que Seattle ne réplique par un 8-2 pour reprendre dix points d’avance au début du dernier acte (78-68).

Chicago revient à deux points

Mais le Sky insiste encore. Une perte de balle de Zia Cooke permet notamment à Chicago de partir en contre-attaque et de revenir à seulement deux unités (84-82).

Le scénario idéal pour faire resurgir les vieux démons du Storm… Sauf que Cooke se rattrape immédiatement en sanctionnant dans le corner à 3-points pour redonner de l’air à Seattle (89-82) à 2 minutes 12 de la fin.

Chicago tente une dernière fois de revenir et se rapproche à cinq longueurs (93-88), mais Natisha Hiedeman se charge de terminer le travail. La meneuse inscrit quatre lancers-francs dans les 22 dernières secondes pour définitivement mettre Seattle à l’abri.

Au buzzer, les joueuses du Storm restent d’ailleurs plus longtemps que d’habitude sur le parquet pour savourer les applaudissements de la Climate Pledge Arena. Une célébration devenue rare au cours de cette saison particulièrement compliquée.

Avec désormais 7 victoires pour 28 défaites, Seattle est déjà éliminé de la course aux playoffs à neuf matchs de la fin de la saison régulière. Mais mettre un terme à cette interminable série de défaites constitue déjà un petit soulagement.

Dominique Malonga en patronne

Surtout avec une Dominique Malonga qui continue de prendre de l’épaisseur. Avec son double-double à 26 points et 10 rebonds, la Française a été le principal moteur du Storm pour enfin renouer avec la victoire.

En face, DiJonai Carrington a répondu avec 26 points en sortie de banc pour Chicago, privé de sa meilleure marqueuse Sydney Taylor. Kamilla Cardoso ajoute un double-double (15 points, 13 rebonds), tandis que Courtney Vandersloot termine avec 13 points.

Insuffisant pour empêcher Seattle de décrocher cette victoire tant attendue. Le Storm tentera désormais d’enchaîner vendredi toujours à domicile face au Fire.

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