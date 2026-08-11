Lachlan Olbrich quitte déjà la NBA pour le Japon

Devenu l’un des chouchous du public de Chicago cette saison, Lachlan Olbrich ne restera pas plus longtemps dans l’Illinois. En effet, ESPN Australia annonce que le joueur de 22 ans prend la direction du Japon, où un contrat d’un an avec le Tokyo Alvark l’y attend.

Au passage, le 55e choix de la Draft 2025 devient surtout l’un des joueurs les mieux rémunérés du championnat japonais et on se doute qu’il aura des responsabilités plus importantes qu’en NBA sous Ryan Richman, l’ancien assistant des Wizards de plus en plus populaire dans le monde du coaching.

« Ce qui rendait les Tokyo Alvark Tokyo si attirants à mes yeux, c’était le fait d’avoir la chance de travailler avec Ryan Richman », a expliqué le jeune australien. « Il a énormément confiance en mes qualités, mais aussi en mon potentiel, donc je crois qu’il va m’aider à emprunter le bon chemin pour retourner en NBA, où j’estime avoir ma place. J’ai toujours été intéressé par la culture et le cadre de vie extraordinaires du Japon, donc je suis ravi à l’idée de pouvoir découvrir tout ce que ce pays et ce championnat ont à m’offrir. »

Partir pour mieux revenir ?

Au cours de son année rookie, Lachlan Olbrich a cumulé 2.4 points, 3 rebonds et 1.1 passe de moyenne, sur une trentaine de matchs et en une dizaine de minutes. Récemment aperçu avec les Warriors en Summer League, c’est en G-League qu’il s’est avant tout distingué avec 19.2 points, 8.6 rebonds et 5.3 passes de moyenne au sein des Windy City Bulls.

En « two-way contract » avec les Bulls, l’intérieur a eu bien du mal à s’imposer derrière Nikola Vucevic, Zach Collins, Jalen Smith ou encore Nick Richards, Il a néanmoins terminé la saison sur un triple-double, comme pour valider sa meilleure deuxième partie d’exercice.

Natif d’Adélaïde, Lachlan Olbrich se rapproche en tout cas de son pays d’origine avec la volonté de revenir un jour aux États-Unis en étant différent : « La chose la plus importante pour moi, ce sera de continuer à montrer mes qualités de shoot et de prouver que je peux être performant et régulier au plus haut niveau [dans ce domaine]. Je sais que j’en ai les capacités, donc il s’agira maintenant d’aller à Tokyo et de le démontrer soir après soir, afin de prouver que je peux être un danger permanent à 3-points. »

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.

Lachlan Olbrich Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHI 37 9:18 46.8 10.5 37.5 1.2 1.8 3.0 1.1 1.3 0.3 0.4 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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