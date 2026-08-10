Les Mystics se rapprochent du grand huit en surclassant le Mercury

Sept victoires de suite, voilà huit ans que les Mystics n’avaient pas réalisé pareil exploit ! Pour fêter ça, les joueuses de Washington ont étrillé une formation du Mercury qui a rapidement plié face à un collectif en pleine confiance, à l’image des cinq joueuses qui ont terminé à 12 points et plus, dont Sonia Citron et Shakira Austin, avec 19 points chacune.
Après un premier acte équilibré (21-20), la balance a penché en faveur de Washington dès le deuxième quart-temps, lancé par un 9-0 alimenté par Shakira Austin, Sonia Citron à 3-points et Lauren Betts (30-20). Le 10-3 passé avant le repos a aussi fait mal au moral du Mercury, sans solution face à Cotie McMahon et Shakira Austin (50-37).
Rebelote au retour des vestiaires avec un 12-0 d’entrée initié par deux paniers de Kiki Iriafen et deux paniers à 3-points de Sonia Citron et Shakira Austin (62-37). Malgré les efforts de Noémie Brochant (13 points), les Mystics n’ont rien lâché, s’en remettant à l’adresse extérieure de Sonia Citron et à son 3/3 de loin dans le dernier acte pour préserver un écart confortable et permettre à Washington de s’imposer sans trembler, 95 à 75.
Phoenix tentera d’éviter un quatrième revers de suite face aux Sparks dès demain. De son côté, Washington va défier Las Vegas à deux reprises à partir de demain, avec donc une huitième victoire de suite en ligne de mire.