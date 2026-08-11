

C’est désormais une habitude à l’approche de la fin de saison. La version Low de chaque chaussure signature de LaMelo Ball avec Puma a ainsi su prendre le relais, et c’est encore le cas cet été avec déjà sept coloris disponibles en France pour la MB.05 Lo.

Après les version Team Black, Team White Grey ou Lavender, c’est au tour du coloris « Team Ultra Blue » d’être mis en avant. Celui-ci se présente avec une tige aux tons bleu ciel qui collent parfaitement avec la tendance vacances et piscine du moment.

En attendant la MB.06, la MB.05 Lo « Team Ultra Blue » est à retrouver sur Basker4Ballers au prix de 115 euros.

Notre verdict de la MB.05

Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.

Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.

Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google