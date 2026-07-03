Le Mercury de Valériane Ayayi n’a laissé aucune chance au Storm

Après deux victoires de rang, le Storm espérait enchaîner à Phoenix face à une équipe du Mercury qui commence à retrouver quelques couleurs. Dans cette rencontre, Seattle ne tient que cinq minutes avant de voir Phoenix s’envoler. Un 2+1 de Valériane Ayayi (18 points, 3 passes) lance un 10-0 en faveur des locales (20-10). Le Mercury essuie quelques pertes de balle et voit le Storm brièvement revenir à cinq points, mais les joueuses de Nate Tibbetts se ressaisissent immédiatement. Les locales resserrent leur défense et Seattle passe les trois dernières minutes de ce premier acte sans inscrire le moindre point dans le jeu (31-20).

Dans le sillage de Kahleah Copper (30 points), le Mercury continue de creuser l’écart. L’ailière enchaîne les points que ce soit dans la raquette ou derrière l’arc et Phoenix prend vingt longueurs d’avance. Au moment de rejoindre les vestiaires, elle compte déjà 23 points tandis que son équipe dispose d’une large avance, 55 à 36.

Le Storm sans réponse

Après la pause, Dominique Malonga (5 points, 6 rebonds) prend le meilleur sur Kahleah Copper, mais cela ne suffit pas pour impulser une remontée au score. Lexi Held est servie à deux reprises par Alyssa Thomas (9 points, 13 rebonds, 9 passes) derrière l’arc. En confiance, Valériane Ayayi tente sa chance alors qu’elle est à un mètre derrière la ligne à 3-points. Sa tentative tape la planche avant de rentrer (68-42).

Dans le dernier acte, le Storm retrouve un semblant d’espoir en revenant à dix points. Cependant, les joueuses de Sonia Raman n’arrivent pas à inquiéter davantage Phoenix puisqu’elles n’inscrivent que neuf points sur tout ce quatrième quart-temps. De son côté, le Mercury passe un nouveau coup d’accélérateur. Lexi Held plante son cinquième tir primé, lui permettant de battre son record personnel.

Kahleah Copper dépasse Dominique Malonga et réussit un lay-up main droite avant de s’élever derrière l’arc. Phoenix s’offre un large succès 90 à 67 et enchaîne une quatrième victoire en cinq matchs.