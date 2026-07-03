Paige Bueckers et Azzi Fudd remportent leur dernier match dans le Connecticut

Le Sun quittera le Connecticut pour rejoindre Houston la saison prochaine et redonner vie aux Comets. Paige Bueckers et Azzi Fudd jouaient donc leur dernier match dans l’État qui les a vues prendre le titre NCAA en 2025 avec les Huskies. Une rencontre particulière qui a été déplacée à la PeoplesBank Arena de Hartford.

Les anciennes stars locales ne tardent pas à se montrer. Dans les premières minutes, Azzi Fudd délivre deux passes décisives : la première pour l’ouverture du score d’Arike Ogunbowale, la seconde à destination de Paige Bueckers (25 points, 7 rebonds, 7 passes) elle aussi à 3-points. Le Sun ne se laisse pas distancer et Leila Lacan (18 points, 5 passes) réussit son premier tir derrière l’arc pour répondre au duo de Dallas. Si les deux équipes sont au coude-à-coude tout au long de ce premier acte, c’est le Sun vire en tête après dix minutes (22-16).

L’écart se creuse dans la période suivante. L’attaque de Dallas en difficulté et les tirs ratés s’enchaînent. Le Sun profite de cette maladresse pour prendre jusqu’à quatorze points d’avance. À la sortie des vestiaires, les Wings subissent encore pendant quelques minutes avant d’effacer une partie de leur retard grâce à Paige Bueckers. La meneuse de Dallas alterne entre les points et les passes décisives, dont une à l’aveugle pour Alanna Smith à 3-points. (56-46).

Un festival de Paige Bueckers dans le money-time

Toujours en tête au moment d’entrer dans le dernier acte, Brittney Griner permet à Connecticut de repasser au-dessus de la barre des dix points (70-59). À cinq minutes du terme, Azzi Fudd s’élève à mi-distance et Dallas revient à deux possessions (72-68).

S’ouvre alors un «money-time» où Paige Bueckers brille. La star des Wings enchaîne cinq points pour ramener son équipe à trois longueurs. Elle est suivie par une flèche à longue distance de Li Yueru, remettant les deux équipes à égalité (78-78). Paige Bueckers se joue ensuite de Charlisse Leger-Walker et s’élève à mi-distance. La joueuse du Sun tente de revenir, mais trop tard et elle commet une faute. Sur la ligne, la Rookie de l’année en titre ne tremble pas et Dallas passe devant (81-78). Connecticut égalise aussitôt par l’intermédiaire d’un «and one» d’Aaliyah Edwards.

Après un panier d’Azzi Fudd et d’Aaliyah Edwards, le score est toujours à égalité alors qu’il reste 30 secondes à jouer. La gonfle arrive dans les mains de Paige Bueckers qui tente sa chance à mi-distance. Si elle se manque, elle obtient une faute d’Aaliyah Edwards et ne rentre qu’un seul de ses deux lancers francs. Leila Lacan rate le potentiel tir de la gagne, forçant le Sun à envoyer Jessica Shepard sur la ligne qui ne se rate pas. Au bout du suspense, les Wings s’imposent 86-83.