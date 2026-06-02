Les Knicks veulent rentabiliser la taille et l’adresse de Karl-Anthony Towns

Le duel entre Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns devrait être l’une des clés de ces Finales NBA entre Spurs et Knicks. Un duel qui s’annonce indirect, car OG Anunoby (voire Josh Hart), est susceptible de s’occuper de « Wemby » comme premier défenseur.

En parallèle, les Knicks ne s’attendent pas non plus à ce que le Français se charge de « KAT ». La stratégie défensive des Spurs est désormais bien connue. Mitch Johnson a tendance à placer le meilleur défenseur de la ligue sur le shooteur adverse le moins dangereux, pour permettre à « Wemby » d’être davantage en aide dans la raquette.

« J’imagine que Wemby ne va pas beaucoup défendre sur lui. Ils devraient mettre un joueur de petite taille assez souvent sur lui. Quoi qu’il en soit, que Wemby ou qu’un petit soit sur lui, on veut toujours essayer de faire bouger KAT. J’espère qu’on sera capables de faire ça contre San Antonio », vise Mike Brown.

Après s’être frottés aux duos Julius Randle – Rudy Gobert, puis Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein, les Spurs s’attaquent sans doute à l’intérieur le plus complet offensivement de leurs playoffs. Un intérieur qui a connu une petite révolution dans ces phases finales en étant davantage responsabilisé à la création en tête de raquette.

Très adroit à 3-points en playoffs

Deuxième meilleur passeur de son équipe dans ces playoffs (5.9 passes par match), l’ancien joueur des Wolves n’en reste pas moins un attaquant de premier ordre. Capable de sanctionner au poste, l’intérieur se montre particulièrement adroit à 3-points depuis la fin de la saison régulière, avec 48.9% de réussite !

Autant de qualités qui pourraient lui permettre de briller face à un joueur de plus petite taille.

Landry Shamet voit d’ailleurs dans ce tir extérieur « une menace que tout le monde doit respecter ». « Le ‘pick-and-roll’ entre Jalen (Brunson) et KAT, avec un grand shooteur polyvalent qui peut aussi rouler vers le cercle et créer du jeu avec la ‘pocket pass’, sans oublier sa qualité de passe et de fixation actuelle… Je pourrais continuer encore longtemps sur ce que KAT nous apporte », liste l’arrière remplaçant.

Ce dernier considère que, « quelle que soit la façon dont ils (les Spurs) décident de défendre là-dessus, il y aura des avantages et des inconvénients à cela. Et des domaines qu’on va essayer d’exploiter. » En sachant que l’objectif des Knicks, comme les autres formations adverses, sera bien d’essayer de faire sortir le Français de la raquette pour libérer les pénétrations new-yorkaises…

De son côté, Karl-Anthony Towns ne fait pas de ce duel une affaire personnelle. « Il s’agit plutôt que notre équipe continue de faire ce qu’elle fait déjà, c’est-à-dire défendre à haut niveau […] pour lancer notre attaque. Tant que notre équipe joue avec ce genre d’énergie, de discipline, de plan de jeu et d’exécution, nous avons une chance ».

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.