Karl-Anthony Towns se la joue Magic Johnson

Karl-Anthony Towns est un grand fan de Magic Johnson. Pour preuve, il porte le numéro 32 en référence à la légende des Lakers. Lors du Game 4 face aux Hawks, l’intérieur des Knicks a rendu hommage à son idole. Lors de la deuxième période, KAT a délivré six passes décisives. Il finit la partie avec dix caviars distribués, établissant son record sur un match de playoffs.

«C’est l’une de mes plus grandes inspirations», affirme Karl-Anthony Towns à propos de Magic Johnson. «Connaître ce genre de moments, c’est génial, mais cela l’est encore plus puisque c’est au côté de mes coéquipiers, de mes frères. Cela veut dire beaucoup. Comme Magic, je parle toujours d’impact et de victoire. Être capable de mettre mes coéquipiers en valeur est l’un des plus grands honneurs.»

OG Anunoby a pu se régaler aux côtés de l’intérieur. L’ailier brille depuis le début de la série et il a continué sur cette lancée lors du Game 4. La connexion entre l’ancien joueur des Raptors et Karl-Anthony Towns s’est établie à cinq reprises. Le numéro 8 des Knicks a pu terminer la rencontre avec 22 points à 9/16 au tir et 3/6 de loin.

Une première en playoffs

«C’est un joueur d’exception, il peut tout faire», souligne OG Anunoby sur Karl-Anthony Towns. «Je sais que si je suis ouvert, il va me trouver. Même si la passe est difficile, il va réussir à me trouver. C’est formidable de jouer avec un joueur comme lui.»

Sur ce Game 4, Karl-Anthony Towns ne s’est pas contenté de distribuer le ballon. Il a été un point central du large succès des Knicks 114 à 98. Mis au cœur du jeu new-yorkais dès les premières minutes, KAT a terminé la rencontre avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes pour réaliser son premier triple-double en playoffs. Dans le sillage du numéro 32, les Knicks égalisent avant de rentrer à New York pour le Game 5 qui aura lieu ce mardi.

«Nous cherchions différents moyens pour que KAT obtienne le ballon», explique Mike Brown. «Nous avons changé de stratégie offensive en début de rencontre et le ballon est arrivé dans ses mains plusieurs fois.»

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.