Spurs – Knicks : New York fait la différence avec la NBA Cup

Même si elles n’offrent pas toujours une vérité ni une lecture significative, il est toujours intéressant de revenir sur les rencontres en saison régulière des deux finalistes NBA. Surtout qu’avec le tournoi de mi-saison, les Spurs et les Knicks ont croisé le fer à trois reprises, contre deux habituellement, dans cet exercice 2025/26.

Chaque équipe a gagné sa rencontre à domicile, mais New York prend l’avantage au niveau du bilan grâce à sa victoire lors de la finale de la NBA Cup.

16 décembre 2025 à Las Vegas : 124-113

Le premier duel entre les deux équipes est aussi prestigieux qu’invisible puisqu’il ne compte pas dans la saison régulière. Néanmoins, c’est la finale de la NBA Cup et le premier trophée de la saison. Les Spurs évoluent alors avec un Wemby remplaçant, qui revient de blessure. Les Texans ont globalement les commandes, jusqu’en troisième quart-temps où Dylan Harper enfile sept points de suite. San Antonio prend alors plus de dix points d’avance.

Les Knicks ont toutefois du cœur et de l’envie. Mitchell Robinson prend cinq rebonds offensifs en 90 secondes quand Jordan Clarkson enchaîne à 3-pts et New York revient et passe devant.

Les Spurs sont dans le dur et pendant que « Wemby » est sur le banc, Jalen Brunson enfonce le clou, pour donner la victoire aux Knicks, qui succèdent ainsi aux Lakers et aux Bucks au palmarès de ce tournoi, instauré en 2023.

31 décembre 2025 à San Antonio : 134-132

Deux semaines après la finale de la NBA Cup et le soir du réveillon, les deux équipes se retrouvent. Cette fois, ce sont les Knicks qui dominent les débats. Avec un 14-0, marqué par les dunks d’OG Anunoby et les paniers primés de Jordan Clarkson, les troupes de Mike Brown prennent 19 points d’avance en première période. Victor Wembanyama relance alors ses coéquipiers juste avant la pause.

En seconde période, Julian Champagnie prend feu. Il marque quatre paniers à 3-pts dans le troisième quart-temps et San Antonio revient à égalité. Jordan Clarkson et Jalen Brunson repoussent les Texans quelques temps, avant que Champagnie (36 points et 11 paniers derrière l’arc) ne pétille à nouveau avec quatre paniers primés de plus.

Victor Wembanyama sur le banc, après sa frayeur au genou, ce sont De’Aaron Fox et Luke Kornet qui terminent le travail et offrent une courte victoire aux Spurs.

1er mars 2026 à New York : 114-89

Les Spurs arrivent dans la « Big Apple » avec onze victoires de suite dans le dos. Mais la soirée va être très compliquée, car les hommes de Mitch Johnson sont très maladroits, dans le jeu comme au shoot. Tout est brouillon et en face, les Knicks en profitent pour prendre le contrôle des opérations et mener de dix points à la pause.

Victor Wembanyama n’est pas plus juste que ses coéquipiers, en multipliant les ballons perdus. Son compatriote et adversaire du soir, Mohamed Diawara, a lui un impact positif, avec ses shoots de loin qui sanctionnent les choix de « Wemby » en défense. Finalement, la troupe de Mike Brown s’impose fort logiquement devant son public.