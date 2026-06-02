Le tee-shirt prémonitoire de Karl-Anthony Towns

« Vous vouliez savoir si je savais que c’était écrit d’avance ? » Karl-Anthony Towns sourit lorsqu’un journaliste lui rappelle ce drôle de clin d’œil, devenu presque prémonitoire.

Le 6 octobre 2024, quelques jours seulement après son transfert des Wolves aux Knicks, en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo, « KAT » prenait la direction de Charlotte pour disputer son premier match de présaison avec sa nouvelle équipe. Et pour marquer le coup, l’intérieur s’était présenté au Spectrum Center avec un tee-shirt rétro des Finals 1999, à l’effigie de Tim Duncan et Latrell Sprewell.

À l’époque, ce n’était qu’un hommage nostalgique à l’histoire des Knicks. Aujourd’hui, alors que New York s’apprête à retrouver San Antonio en finale NBA, 27 ans après le duel entre les Spurs de Tim Duncan et les Knicks de Latrell Sprewell, l’image a forcément pris une saveur particulière.

Le hasard fait bien les choses

« J’ai grandi en étant fan des Knicks. Être à mon premier match officiellement en tant que Knick, après un camp d’entraînement de folie que je n’avais pas vraiment pu suivre, et rencontrer vraiment mes coéquipiers pour la première fois à Charlotte, c’était un moment très spécial pour moi », raconte Karl-Anthony Towns.

Son père était également présent en tribunes ce soir-là, tout comme sa femme, qui savait ce que cette soirée représentait pour lui. « Elle a réalisé à quel point je supportais les Knicks quand j’étais plus jeune. C’est le genre de chose dont on a parlé lors du premier rendez-vous », poursuit le natif du New Jersey, récemment revenu sur l’influence de la « Linsanity » dans son attachement à la franchise.

Le fameux tee-shirt ? Karl-Anthony Towns explique être tombé dessus quelques jours plus tôt, en faisant les boutiques à Charleston, où les Knicks s’entraînaient avant d’affronter les Hornets.

« Le plus drôle, c’est que j’ai porté ce tee-shirt pour le premier match. Et nous voilà aujourd’hui en train de repenser à ce tee-shirt comme à un retour aux sources », sourit-il.

KAT arrives to his 1st game as a Knick in a 1999 Finals shirt pic.twitter.com/veWVsHfkxz — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 6, 2024

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.