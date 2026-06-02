Le tee-shirt prémonitoire de Karl-Anthony Towns

« Vous vouliez savoir si je savais que c’était écrit d’avance ? » Karl-Anthony Towns sourit lorsqu’un journaliste lui rappelle ce drôle de clin d’œil, devenu presque prémonitoire.
Le 6 octobre 2024, quelques jours seulement après son transfert des Wolves aux Knicks, en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo, « KAT » prenait la direction de Charlotte pour disputer son premier match de présaison avec sa nouvelle équipe. Et pour marquer le coup, l’intérieur s’était présenté au Spectrum Center avec un tee-shirt rétro des Finals 1999, à l’effigie de Tim Duncan et Latrell Sprewell.
À l’époque, ce n’était qu’un hommage nostalgique à l’histoire des Knicks. Aujourd’hui, alors que New York s’apprête à retrouver San Antonio en finale NBA, 27 ans après le duel entre les Spurs de Tim Duncan et les Knicks de Latrell Sprewell, l’image a forcément pris une saveur particulière.
Le hasard fait bien les choses
« J’ai grandi en étant fan des Knicks. Être à mon premier match officiellement en tant que Knick, après un camp d’entraînement de folie que je n’avais pas vraiment pu suivre, et rencontrer vraiment mes coéquipiers pour la première fois à Charlotte, c’était un moment très spécial pour moi », raconte Karl-Anthony Towns.
Son père était également présent en tribunes ce soir-là, tout comme sa femme, qui savait ce que cette soirée représentait pour lui. « Elle a réalisé à quel point je supportais les Knicks quand j’étais plus jeune. C’est le genre de chose dont on a parlé lors du premier rendez-vous », poursuit le natif du New Jersey, récemment revenu sur l’influence de la « Linsanity » dans son attachement à la franchise.
Le fameux tee-shirt ? Karl-Anthony Towns explique être tombé dessus quelques jours plus tôt, en faisant les boutiques à Charleston, où les Knicks s’entraînaient avant d’affronter les Hornets.
« Le plus drôle, c’est que j’ai porté ce tee-shirt pour le premier match. Et nous voilà aujourd’hui en train de repenser à ce tee-shirt comme à un retour aux sources », sourit-il.
KAT arrives to his 1st game as a Knick in a 1999 Finals shirt pic.twitter.com/veWVsHfkxz
— New York Basketball (@NBA_NewYork) October 6, 2024
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32:01
|54.2
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.5
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|38:25
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18
|MIN
|82
|35:35
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19
|MIN
|77
|33:03
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|33:55
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|33:47
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22
|MIN
|74
|33:28
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33:00
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24
|MIN
|62
|32:41
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25
|NY
|72
|34:58
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NY
|75
|30:58
|50.1
|36.8
|85.8
|3.1
|8.7
|11.9
|3.0
|3.4
|0.9
|2.5
|0.5
|20.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.