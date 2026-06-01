Shai Gilgeous-Alexander considère sa saison comme un échec

Les prochains jours risquent d’être longs pour Shai Gilgeous-Alexander, qui devrait ruminer sa frustration liée à l’élimination en finale de conférence de « son » Thunder face aux Spurs. Alors que le Game 7 se jouait pourtant au Paycom Center.

Beau joueur, il ne minimise en rien la performance de San Antonio, mais au lendemain de sa sortie des playoffs, le Canadien ne manque pas d’être dur envers lui-même.

« J’ai échoué dans mon objectif. Je n’ai pas accompli ce que je voulais accomplir », regrette celui qui a pourtant été nommé MVP pour la deuxième fois d’affilée avec Oklahoma City. « Mais c’est quand j’échoue et que je n’obtiens pas ce que je veux que j’en apprends le plus sur moi-même et que je progresse le plus. Je ne vois pas les choses différemment. Je ne suis pas allé là où je voulais aller cette saison, il y a une raison à ça, et je dois me pencher là-dessus puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus. »

Se remettre au travail, pour mieux revenir

Auteur d’un gros Game 7 pour terminer la série, Shai Gilgeous-Alexander aura certes fait ses chiffres (25.9 points, 8.9 passes, 1.9 interception), mais il aura pourtant été en difficulté face aux Spurs (41% au shoot, dont 29% à 3-points). N’ayant pas forcément été toujours aidé par ses coéquipiers, blessés (Jalen Williams, Ajay Mitchell) ou transparents (Chet Holmgren, Lu Dort).

« Il y a un gars en dernier rideau qui est un peu différent… », répond-il d’ailleurs, en référence à Victor Wembanyama. « Ils orientent tout vers lui. […] C’est une très bonne défense, mais ce n’est pas non plus impossible de marquer face à elle. Je pense juste que c’est très différent de ce à quoi on est habitué. »

Place désormais à une intersaison faite de remise en question et de travail pour Shai Gilgeous-Alexander, conscient que Chet Holmgren et lui peuvent encore mieux faire individuellement. Histoire de bénéficier à tout le collectif du Thunder, qui souhaitera prendre sa revanche dans un an.

« Je n’ai pas non plus été à mon meilleur niveau dans cette série », reconnaît en tout cas le double MVP. « Chet ne va pas venir me voir avec un plan de travail particulier pour l’été. Il sait à quel point je me soucie de ce sport et il sait à quel point je veux donner le meilleur de moi-même. Tout comme je sais à quel point il aime ce jeu et veut donner le meilleur de lui-même. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.