Mark Daigneault le rappelle : le Thunder ne cherche aucune excuse

Depuis 2024, le Thunder n’avait plus perdu deux matches de suite en playoffs, et les Spurs ont brisé cette série. Mark Daigneault a perdu sa partie d’échecs avec Mitch Johnson, mais il lui manquait deux pièces majeures : Jalen Williams et Ajay Mitchell. Difficile de gagner lorsqu’on a moins de pièces que l’adversaire, et ce n’était pas de simples pions.

«Les joueurs disponibles influencent toujours les décisions que vous prenez. Mais concernant AJ et Dub, nous n’avons jamais été une équipe qui cherche des excuses et nous n’allons pas commencer aujourd’hui» prévient le coach du Thunder. «C’est justement l’une des raisons pour lesquelles nous avons réalisé la saison que nous avons réalisée. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons obtenu l’avantage du terrain dans un Game 7. Si nous avions cherché l’excuse la plus facile à chaque difficulté rencontrée, nous ne serions même pas ici aujourd’hui. Donc nous n’allons pas commencer maintenant. Je pense sincèrement que nous avions assez pour gagner, mais il faut rendre hommage à San Antonio.»

Les Spurs ont très bien joué dans les moments importants

Si Daigneault ne cherche pas d’excuse, en revanche, il endosse une part de responsabilité dans la défaite. A commencer par l’utilisation de Chet Holmgren, transparent dans cette 7e manche.

«Une partie de cela est de ma responsabilité. Une partie vient aussi de notre approche du match. Ce n’est pas uniquement de sa faut» le défend son entraîneur. «En réalité, je trouve qu’il a plutôt bien joué ses minutes. Je pense notamment à la série de fin de deuxième quart-temps qui nous a permis de revenir dans le match. Il en a été un élément majeur. D’une manière qui n’apparaît peut-être pas dans les statistiques ou qui n’est pas forcément visible. Nous n’avons pas été beaucoup dominés lorsqu’il était sur le terrain. Donc oui, je prends ma part de responsabilité.»

Daigneault acquiesce lorsqu’un journaliste lui demande si ce Game 7 s’est joué à 3-points et sur les balles perdues.

«Oui, cela a été un élément majeur du match. Leur capacité à contrôler le ballon dans cette salle a été impressionnante et c’est une des principales raisons de leur victoire» conclut-il. «Nos pertes de balle ont évidemment contribué à leur production, et ils ont rentré des tirs importants. Pas forcément tous très difficiles, mais surtout des tirs au bon moment. En fait, ils ont répondu présent dans les grands moments, et il faut leur tirer notre chapeau. Ils sont allés chercher cette victoire.»