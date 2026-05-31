Shai Gilgeous-Alexander : « Respect aux Spurs, ils méritaient de gagner »

Maladroit, voire très maladroit dans cette série, Shai Gilgeous-Alexander avait gardé le meilleur pour la fin avec une vraie performance de MVP à 35 points, 9 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. À 12 sur 21 aux tirs, et quelques plongeons pour aller chercher 11 lancers-francs. Mais les absences de Jalen Williams et d’Ajay Mitchell étaient vraiment de trop, et le double MVP s’est petit à petit éteint, usé par la défense des Spurs, mais aussi une fatigue légitime après un combat immense.

« Je n’avais pas vraiment le choix. C’était un grand match, un grand moment : soit on gagnait, soit on rentrait à la maison. Je voulais tout donner sur le terrain. Que les tirs rentrent ou pas, je voulais être certain d’avoir tout donné et d’être fidèle à moi-même. »

C’était la deuxième opposition de l’histoire dans une finale de conférence entre deux formations à plus de 75% de victoires. Deux équipes très proches l’une de l’autre dans leur conception et leur niveau, et en gagnant deux fois à OKC, les Spurs ont mérité leur qualification.

« Ils étaient simplement la meilleure équipe ce soir, du début à la fin. Chaque fois qu’on essayait de revenir et de prendre le contrôle du match, ils avaient une réponse » souligne SGA après ce revers dans le Game 7. « Souvent, ils rentraient des tirs très difficiles. Donc respect à eux, ils ont mieux joué ce soir et ils méritaient de gagner. »

Réaliser le doublé est « extrêmement difficile »

Double MVP, l’arrière canadien n’enchaînera pas avec une deuxième bague, et alors que le Thunder avait débuté par huit victoires de rang, il a pu constater combien c’est difficile de réaliser le back-to-back.

« Gagner un titre NBA est déjà extrêmement difficile une seule fois. Le refaire est encore plus compliqué. Beaucoup de facteurs entrent en jeu. Certains sont sous votre contrôle, d’autres non. C’est déjà un défi immense d’y parvenir une fois, alors deux fois de suite, c’est encore plus difficile » confirme-t-il.

Alors que beaucoup envisageaient une « dynastie » du Thunder, voilà que les jeunes Spurs se positionnent comme leurs adversaires numéro 1 avec un effectif aussi jeune et talentueux. Une rivalité est née et elle pourrait durer…

« Ils sont jeunes, talentueux, bien entraînés. Ils jouent comme il faut, collectivement » loue le leader du Thunder. « On a l’impression qu’ils s’apprécient vraiment. Ils ont tous les ingrédients nécessaires. On ne nous bat pas sans avoir ces qualités, et ils nous ont battus. Ils ont clairement ce qu’il faut pour gagner le titre. Quant à nous, il faut avancer un jour à la fois, progresser cet été et devenir une meilleure équipe que cette saison et la saison dernière. »

SGA s’en veut de ne pas avoir été toujours au niveau

Au passage, Shai Gilgeous-Alexander n’en oublie pas de féliciter son groupe, qui a tout donné malgré les blessures et les absents. Le meilleur joueur de la NBA est très fier de ses troupes.

« Je suis tellement impressionné par ce groupe. Sans chercher d’excuses, en face il y avait une très grande équipe. Perdre AJ et Dub au milieu d’une série, on pourrait penser que cela nous aurait beaucoup handicapés. Mais ces gars-là n’ont jamais baissé les bras. Ils se sont donnés à fond. Si nous sommes arrivés jusqu’à ce stade dans la série, c’est grâce à eux. Les role players ont été incroyables. Franchement, je leur tire mon chapeau. J’aurais aimé être davantage moi-même pendant toute la série pour leur donner encore plus d’aide et nous offrir davantage de chances. Mais je suis extrêmement fier de mes coéquipiers. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.