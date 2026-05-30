Draft 2026 : le Jazz a testé Mikel Brown Jr.

Sorti de Louisville comme Donovan Mitchell, est-ce que Mikel Brown Jr. va suivre le même chemin ? C’est possible puisque le scoreur des Cardinals a effectué un essai avec le Jazz.

La franchise possède le 2e choix de la prochaine Draft, et il sera sans doute réservé à AJ Dybantsa ou Darryn Peterson, mais ça n’empêche pas les dirigeants d’effectuer d’autres essais. Peut-être en prévision d’un échange puisqu’ils n’ont pas d’autre choix dans le Top 10.

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Selon ESPN, les tests au Draft combine ont confirmé qu’il était physiquement prêt, et la NBA l’a officiellement déclaré apte cette semaine, levant les dernières inquiétudes autour de sa blessure au dos.

Mieux, après le Jazz, il a validé deux nouveaux essais, avec les Clippers et les Nets, qui possèdent les 5e et 6e choix. Ce qui signifie que sa cote a pris quelques points, et qu’il pourrait intégrer le Top 6 de la Draft alors que son nom circulait plutôt aux alentours de la 10e place.