Le coach d’AJ Dybantsa dans le viseur des Bulls

Le Magic a frappé un grand coup en finalisant l’arrivée de Sean Sweeney pour prendre la suite de Jamahl Mosley. L’assistant des Spurs était très courtisé, et Orlando a pris les autres formations de vitesse en se déplaçant à San Antonio, en pleine finale de conférence, pour le rencontrer.

Résultat, seuls les Bulls, les Mavericks et les Blazers n’ont toujours pas engagé de coach, et à Chicago, la liste des postulants s’est encore allongée ! Selon ESPN, la nouvelle direction a ainsi pris contact avec Kevin Young, qui n’est autre que le coach d’AJ Dybansta à BYU.

Premier assistant aux Suns de 2020 à 2024, Young était régulièrement approché pour prendre les rênes d’une franchise sans jamais transformer l’essai, et il avait donc décidé de rejoindre Brigham Young avec un énorme contrat à la clé :

L’ancien assistant de Mike Budenholzer rejoint ainsi une liste de techniciens composée de Tiago Splitter, Micah Nori, Johnnie Bryant, Jerry Stackhouse et Lamar Skeeter.