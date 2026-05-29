Un Game 7 au parfum de déjà-vu pour le Thunder

« Hum… Je ne sais pas », hésite Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’un journaliste lui demande si les Spurs sont l’adversaire le plus coriace affronté par son Thunder. « Ils sont tout en haut, c’est sûr. Indiana et Denver, c’était vraiment du solide pour nous », répond le leader d’Oklahoma City.

Point commun entre les équipes mentionnées : elles ont toutes poussé le Thunder à disputer un Game 7. En remportant largement le Game 6 sur leur parquet, les Texans se sont ainsi offert le droit de disputer une manche finale sur le terrain du champion en titre, dans la nuit de samedi à dimanche.

Les Nuggets et les Pacers en avaient fait autant la saison passée, sur la route du trophée d’OKC, respectivement au second tour puis en finale NBA. Dans les deux cas, la franchise basée dans l’Oklahoma s’était imposée sans encombre, même si le Game 7 face à Indiana avait été marqué par la sortie sur blessure de Tyrese Haliburton.

« On regrette juste de ne pas avoir mieux joué lors du Game 6 pour pouvoir plier la série. Mis à part ça, c’est une équipe différente de ces deux autres équipes », rappelle Alex Caruso. « Peut-être que le fait d’avoir l’expérience d’un Game 7 pour certains de ces gars sera bénéfique. En dehors de ça, il faut juste regarder ce que l’on peut faire de mieux et se préparer pour samedi. »

En plus de l’avantage du terrain, le Thunder pourra donc s’appuyer sur ce vécu particulier, face à des Spurs qui découvrent les playoffs sous l’ère Victor Wembanyama. Mais dans un match sans lendemain, l’expérience ne garantit évidemment rien. Surtout avec un Shai Gilgeous-Alexander moins souverain sur ses dernières sorties, et un Jalen Williams dont l’état de santé reste tout sauf optimal.

Se concentrer sur eux plutôt que l’adversaire

« On a vécu beaucoup d’expériences jusqu’ici et la chose qu’on a apprise avant tout, c’est que chaque match a une nouvelle vie. Chaque match se mérite, le Game 7 ne sera pas différent », prévient Mark Daigneault. « On doit évidemment jouer beaucoup mieux que ce soir […] On va se reposer, récupérer, apprendre de la vidéo, tirer les leçons qui sont pertinentes pour le Game 7 et être prêts à aller sur le terrain pour frapper un grand coup. »

Comme le rappelle « SGA », le Thunder aura beau s’appuyer sur son expérience passée, un match « win or go home » reste par définition impossible à contrôler totalement.

« Le fait que ce soit dans votre salle est agréable, mais cela ne signifie pas grand-chose en réalité. Il faut aller sur le terrain et être la meilleure équipe de basket, sinon votre saison est terminée. Ça se résume à ça ».

OKC préfère donc éviter les comparaisons trop faciles avec ses précédents Game 7. Denver, Indiana et San Antonio n’ont ni les mêmes profils, ni les mêmes forces. Pour Alex Caruso, l’urgence est ailleurs.

« Il s’agit plus de se concentrer sur nous, pour s’assurer de faire ce qu’on doit faire à un haut niveau et correctement pour nous mettre en position de gagner. Et évidemment, les Spurs ont une composition d’équipe différente de celle de Denver et d’Indy. Ces trois équipes sont différentes, jouent un style différent et ont un effectif différent. Elles rendent les choses difficiles. Mais le Game 7 doit tourner autour de nous », termine l’arrière.