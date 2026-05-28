Vague de licenciements également chez les Lakers

Il n’y a pas qu’à Portland que les licenciements se multiplient. ESPN nous apprend en effet qu’à Los Angeles aussi, plus d’une douzaine de personnes ont été remerciées ce mercredi. On reste néanmoins bien loin des 70 employés écartés par le nouveau propriétaire des Blazers.

Cette vague de licenciements concerne des postes dans le marketing, la communication, la création de contenu et les partenariats d’entreprise.

Elle s’inscrit dans la restructuration lancée par les nouveaux propriétaires, Mark Walter en tête. Récemment, Rohan Ramadas a ainsi été nommé pour épauler le président et GM Rob Pelinka, lui-même assisté depuis quelques mois par Tony Bennett sur la Draft.

On rappelle également que Lon Rosen est arrivé des Dodgers pour devenir président de la franchise sur la partie « commerciale », laissant le secteur sportif à l’ancien agent de Kobe Bryant.