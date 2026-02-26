Tony Bennett, un champion NCAA pour aider les Lakers à la Draft

L’organigramme des Lakers continue d’évoluer, quelques mois après le rachat par Mark Walter. Tony Bennett, ancien coach de Virginia en NCAA, va ainsi rejoindre la franchise en tant que conseiller sur les dossiers Draft.

Un recrutement logique au vu du parcours du technicien, qui a dirigé les Virginia Cavaliers pendant quinze saisons (2009-2024) en NCAA. À Charlottesville, Tony Bennett a bâti l’une des références du basket universitaire moderne entre exigence défensive, discipline collective, joueurs « coachables » et identité forte, couronnée par le titre national en 2019. Cette année-là, Virginia s’appuyait notamment sur De’Andre Hunter, Ty Jerome ou Jay Huff.

En 2024, Tony Bennett a laissé Virginia avec un bilan de 364 victoires pour 136 défaites, ainsi que deux titres de Coach de l’année (2007, 2018). À Los Angeles, il aura pour mission d’accompagner Rob Pelinka dans l’évaluation des prospects, avec un œil réputé pour les profils fiables, techniques et dotés d’un QI basket élevé.

Le département « scouting » change de main

« On ne pouvait imaginer meilleur esprit basket que celui de Tony Bennett », a ainsi déclaré Rob Pelinka. « Le bilan de Tony dans la construction d’une culture, avec des joueurs de caractère, très techniques et dotés d’un QI basket élevé, est admiré et respecté dans le monde du basket. Il sera un atout incroyable pour notre direction, pour nos scouts et pour l’ensemble de notre département Draft. On est vraiment enthousiastes à ce sujet. »

De son côté, Tony Bennett s’est dit motivé par le prestige de l’organisation : « Quand Rob et moi avons commencé à discuter, ce qui m’a marqué, c’est l’opportunité d’aider une organisation si prestigieuse. Les Lakers ont une tradition qui parle d’elle-même, donc être associé à cette franchise et les aider est enthousiasmant. »

Brièvement passé comme joueur par la NBA dans les années 1990, à Charlotte, l’ancien coach de Washington State et Virginia entame donc un tout nouveau chapitre. Il fallait de toute façon du renfort dans le département « scouting » de Los Angeles car il a longtemps été dans les mains des frères Buss, virés juste après le rachat de la franchise…