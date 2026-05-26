Le propriétaire des Blazers assume la vague de licenciements à Portland

Tom Dundon ne semble pas être du genre à esquiver les controverses. Le nouveau propriétaire des Blazers vient de justifier ses premiers changements radicaux à Portland, qui ont conduit au licenciement de près de 70 employés.

Une décision jugée brutale localement, mais que le dirigeant assume pleinement. Il estime ainsi que la franchise fonctionnait avec trop de personnel, notamment en comparaison avec les Carolina Hurricanes, son équipe de NHL.

« Ils ont deux fois plus de personnes que nous en avons à Carolina, et mon expérience montre qu’une structure moins hiérarchisée donne plus de responsabilités aux gens, et qu’ils font un meilleur travail », justifie-t-il auprès de The Oregonian. « Ensuite, vous savez que le travail est super bien fait et vous ne vous retrouvez pas dans la situation de beaucoup d’entreprises, où tout le monde regarde autour de soi en attendant que quelqu’un d’autre le fasse, en se plaignant de ce qui est juste ou pas juste. »

Pour Tom Dundon, resserrer les équipes permettrait de responsabiliser davantage les employés restants. Quitte à présenter cette cure d’amaigrissement comme une forme d’optimisation interne, voire de bien-être au travail…

« Les gens sont plus heureux quand ils sont occupés et productifs. C’est ainsi que je pense que les choses doivent être faites. Et davantage de personnel crée généralement davantage de problèmes », ajoute-t-il.

Une annonce expéditive

En licenciant principalement des employés du département commercial de la franchise, Tom Dundon assure donc avoir voulu améliorer le fonctionnement interne des Blazers, et non procéder à une simple réduction des coûts, comme certains le soupçonnent depuis son arrivée. Reste que la méthode interpelle : selon The Oregonian, les personnes concernées auraient été informées de leur renvoi lors d’un bref appel vidéo collectif de deux minutes.

« Portland avait tout simplement trop de monde. Je leur ai demandé de se pencher sur la question et ils sont arrivés à la même conclusion », poursuit le propriétaire. « Nous n’avons pas établi de budget ni fixé d’objectif de réduction d’effectifs. On a simplement demandé si les choses étaient faites de la bonne manière. Est-ce efficace ? Les gens sont-ils investis et capables d’avoir un impact quotidien sur l’activité ? Et si ce n’est pas le cas, rectifions le tir pour ne plus avoir à en parler. »

Tom Dundon insiste enfin sur une séparation nette entre la partie sportive, qu’il assure vouloir soutenir sans restriction, et la partie commerciale, qu’il entend gérer comme n’importe quelle autre entreprise.

« Le basket et le business sont deux activités distinctes », tranche-t-il. « S’occuper des joueurs… Nous n’avons pas de restrictions budgétaires pour cela. On fera tout ce qu’il faut pour les mettre dans les meilleures dispositions pour gagner. En revanche, la partie commerciale, je vais la gérer comme n’importe quelle autre entreprise. »