Une Harden Vol. 10 parée d’or… pour fêter les vacances

Adidas a bien eu raison de capitaliser sur la campagne de playoffs des Cavs. Même la série face aux Knicks a tourné au vinaigre, James Harden a fait de son mieux sous ses nouvelles couleurs.

La Harden Vol. 10 a donc été au rendez-vous des précédents succès dans les séries remportées face aux Raptors et aux Pistons. Il y a déjà eu les coloris « Playoffs » et « Supernova » et bientôt cette version « Black-Gold », avec une tige en doré assortie de noir sur la partie supérieure et au niveau du talon, pour faire ressortir les trois bandes d’adidas. L’effet est instantané, voilà un coloris qui en met plein la vue !

La Harden Vol. 10 « Black-Gold » est pour l’instant annoncée pour le 6 juin aux Etats-Unis au prix de 160 dollars.

Notre verdict de la Harden Vol. 10 Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur. A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

(Via SneakerNews)